A partir de este domingo y hasta el próximo viernes, 3 de julio, se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, una nueva ronda en el campeonato debido a que subieron la cantidad de clasificados y por eso, desde este año, la segunda fase es con 32 equipos.

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De hecho, quedaron definidos los cuadros y caminos hasta la final y hay partidos muy interesantes, como el caso de Brasil vs. Japón, Marruecos vs. Países Bajos, Portugal vs. Croacia e incluso el Colombia contra Ghana.

Ahora, este domingo se jugó el Canadá contra Sudáfrica y muchos quedaron perdidos porque no sabían en qué canal se transmitía, por lo que acá le traemos la programación y canales que transmitirán cada encuentro de esta ronda del campeonato.

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Canales para ver los dieciseisavos de final del Mundial

Los canales que transmitirán esta ronda son:

Lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón: 12:00 del mediodía por DSports, Caracol, RCN y Disney Plus.

Alemania vs. Paraguay: 3:30 de la tarde por DSports, Caracol y RCN.

Países Bajos vs. Marruecos: 8:00 de la noche por DSports.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega: 12:00 del mediodía por DSports.

Francia vs. Suecia: 4:00 de la tarde por DSports, Canal Caracol y RCN.

México vs. Ecuador: 8:00 de la noche por DSports y Win Sports.

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. RD Congo: 11:00 de la mañana por DSports, Canal Caracol y RCN.

Bélgica vs. Senegal: 3:00 de la tarde por DSports y Win Sports.

Estados Unidos vs. Bosnia: 7:00 de la noche por DSports.

Jueves 2 de julio

España vs. Austria: 2:00 de la tarde por DSports, Canal Caracol y RCN.

Portugal vs. Croacia: 6:00 de la tarde por DSports, Canal Caracol y RCN.

Suiza vs. Argelia: 10:00 de la noche por DSports.

Viernes 3 de julio

Australia vs. Egipto: 1:00 de la tarde por DSports

Argentina vs. Cabo Verde: 5:00 por DSports, Canal Caracol y RCN.

Colombia vs. Ghana: 8:30 de la noche por DSports, Canal Caracol, RCN y Disney Plus.

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De esta manera, los aficionados se pueden programar y estar claros de dónde ver cada encuentro de esta ronda, que puede dejar varias sorpresas para el resto del camino.

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Por lo pronto, Canadá es el único equipo que ya espera en los octavos de final, recordando que en el primer partido derrotó 1-0 a Sudáfrica con un gol marcado en los últimos minutos del encuentro.

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