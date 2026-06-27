Este sábado, 27 de junio, la Selección Colombia se midió con Portugal en el último compromiso del grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un partido muy importante porque definía al líder del grupo de cara a los dieciseisavos de final del Mundial.

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Este fue un compromiso de mucha intensidad y estrés, puesto que cualquier gol podía cambiar la tabla de posiciones y, así mismo, los rivales en la segunda ronda del campeonato.

De hecho, ese fue un compromiso muy parejo, con opciones para ambos equipos, mucha velocidad y nivel. No obstante, hubo una jugada en la que los colombianos se preocuparon, porque Bruno Fernandes quedó solo dentro del área y remató bastante fuerte.

Sin embargo, ahí apareció el arquero colombiano, Camilo Vargas, para atajar de gran manera y salvar a la ‘Tricolor’.

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BRUNO FERNANDES HAS MISSED A HUGE CHANCE TO SCORE FOR PORTUGAL! pic.twitter.com/mS14H60ymy

— GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) June 28, 2026

Este resultado le permitió a Colombia mantener el empate en el encuentro, que también lo mantenía en la primera posición del grupo para que le tocara enfrentarse con uno de los mejores terceros del campeonato.

De esta manera, tanto Vargas como los defensores Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí se mostraron muy fuertes y fueron figuras en este encuentro, mostrando que están en un gran nivel de cara a lo que se viene en la Copa del Mundo 2026.

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