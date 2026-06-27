Este sábado, 27 de junio, la Selección Colombia se mide con Portugal en el último partido de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un compromiso clave para conocer quién se queda con el liderato del grupo.

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Este es un compromiso lleno de estrellas, puesto que están en cancha jugadores como Luis Díaz, James Rodríguez, Cristiano Ronaldo, Vitinha y muchos más.

De hecho, uno de los momentos que más llamaron la atención fue cuando se encontraron los dos capitanes en el túnel antes de salir a la cancha, ya que James y Cristiano se dieron un emotivo abrazo, trayéndoles muchos recuerdos a los hinchas del Real Madrid.

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Este fue el momento:

Cristiano Ronaldo and James Rodríguez share an embrace before they face off in the FIFA World Cup 🇵🇹🇨🇴 Two legends ready to go at it. pic.twitter.com/0Z0qQdtl7z — FOX Sports (@FOXSports) June 27, 2026

Y es que cabe recordar que esta dupla les dio muchas alegrías a los hinchas del conjunto español, ya que, sobre todo en sus primeras temporadas, James fue un gran socio de Cristiano para que marcara muchos goles, aportándole asistencias con jugadas, tiros de esquina y hasta, en algunos momentos, quitándole tiros libres que terminaron en gol.

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Estos, también, son dos de los jugadores más conocidos en el mundo justamente por ese paso en el equipo español, por lo que muchos hinchas esperaban verlos nuevamente en una misma cancha, como pasó hace ya tantos años.

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