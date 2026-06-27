La Selección Colombia afronta este sábado uno de sus partidos más importantes en lo que va del Mundial 2026. El equipo de Néstor Lorenzo se mide con Portugal en Miami, Estados Unidos, con la posibilidad de terminar la fase de grupos como líder e invicto.

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(Vea también: ¿Quintero será titular vs. Portugal? Lorenzo habló de cambios para el próximo juego del Mundial)

La ‘Tricolor’ llega al compromiso después de derrotar a Uzbekistán y Congo, resultados que le permitieron asegurar de manera anticipada su presencia en la siguiente ronda. Sin embargo, el liderato todavía está en juego.

Portugal, por su parte, también consiguió su clasificación y buscará quedarse con la primera posición de la zona, por lo que se espera un compromiso de alto nivel entre dos selecciones que han mostrado argumentos para ilusionarse en el torneo.

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Siga las reacciones al partido acá:

Colombia vs. Portugal, EN VIVO: minuto a minuto del partido

5:00 p.m 2026-06-27T17:00:12-05:00 ID: gzrom ¡Ya nos vamos para el estadio! Todos, montados al bus de la Selección 📽️ ¡Sale el bus de Colombia y en el van millones de corazones colombianos! 💛💙❤️ Hoy es el día. ⚽🙌#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/zRJ4EL8IWq — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 27, 2026

A qué hora juega Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

El compromiso se disputa este sábado 27 de junio, desde las 6:30 de la tarde (hora colombiana), en Miami.

Dónde ver Colombia vs. Portugal hoy

El partido tiene transmisión por Canal Caracol, Canal RCN, DirecTV y Disney+.

Además, usted podrá seguir las reacciones y el análisis del encuentro junto a ‘Las Narratones’ y ‘La Despachada’, de Pulzo Deportes.

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