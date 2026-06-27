La Selección Colombia ya tiene la mirada puesta en la fase de eliminación directa del Mundial 2026. Luego de completar su participación en la fase de grupos, el equipo de Néstor Lorenzo seguirá su camino en los dieciseisavos de final, instancia en la que comenzará el verdadero mata-mata del campeonato.

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El combinado nacional ha mostrado solidez durante el torneo y llega a la siguiente ronda con la ilusión de hacer historia en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial?

La Selección Colombia volverá a jugar el próximo viernes, 3 de julio , frente a Ghana en uno de los compromisos correspondientes a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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El horario del encuentro será a las 8:30 de la noche y el partido se disputará en Kansas City, Estados Unidos.

La programación se conoció después de que Colombia terminara primera del Grupo K y de los resultados que dejaron a Croacia como segundo del grupo L y a Ghana como tercero.

¿Contra quién jugaría Colombia en los dieciseisavos de final?

El rival de la Selección Colombia será Ghana, después de perder contra Croacia en un juego que reveló el camino de Colombia para lo que viene en el Mundial.

Y es que el formato del Mundial 2026, con 48 selecciones y una ronda de dieciseisavos de final, hizo que las posiciones de líderes, segundos y algunos mejores terceros se movieran hasta el cierre de la primera fase.

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