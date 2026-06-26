La selección de Uruguay recibió un duro golpe en un partido decisivo del Mundial 2026. Cuando parecía que la ‘Celeste’ se marcharía al descanso con el marcador igualado, un grave error de Fernando Muslera le permitió a España abrir el marcador y tomar ventaja en el Grupo H.

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(Vea también: Tensión en Uruguay antes de enfrentar a España: líderes del plantel habrían encarado a Bielsa)

El encargado de aprovechar la equivocación fue Álex Baena, quien se encontró con un inesperado regalo del experimentado guardameta uruguayo.

El error de Fernando Muslera que cambió el partido ante España

La jugada nació sobre el cierre de la primera mitad. Baena recibió el balón y sacó un remate que, en principio, no parecía tener mayor peligro para el arco uruguayo.

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Sin embargo, Muslera calculó mal la trayectoria de la pelota y no logró asegurarla. El balón se le escapó de las manos y terminó dentro de la portería, desatando la celebración de los españoles y la incredulidad de los aficionados de la Celeste.

Las imágenes del error se hicieron virales rápidamente en redes sociales, donde muchos aficionados calificaron la acción como uno de los grandes errores del Mundial 2026.

Este fue el error:

¡GOL DE ESPAÑA! Álex Baena con un remate cruzado puso el 1-0 ante Uruguay. pic.twitter.com/q7bk3eFP5z — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Uruguay pagó caro un error individual

Hasta ese momento, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa había mostrado buenos pasajes de juego. España no había sido superior.

No obstante, el fallo de su arquero cambió por completo el panorama del compromiso y obligó a Uruguay a salir en busca de la remontada en la segunda mitad.

De hecho, en una maniobra típica de Marcelo Bielsa, hubo sustitución de porteros. El ‘Loco’ hizo una de las suyas y decidió cambiar de arquero e ingresó Sergio Rochet.

¡BIELSA SACÓ A MUSLERA! Luego de los primeros 45 minutos y recibir un gol de España, el DT de Uruguay decidió cambiar de arquero e ingresó Sergio Rochet. pic.twitter.com/pjKkMpvwnP — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

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