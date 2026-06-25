La selección de Paraguay consiguió el objetivo de seguir en carrera en el Mundial 2026. La Albirroja igualó 0-0 frente a Australia en la última jornada del Grupo D, un resultado que le permitió instalarse entre los mejores terceros del campeonato y asegurar un lugar en los dieciseisavos de final.

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El compromiso se disputó con mucha intensidad, aunque las opciones de gol fueron escasas. Australia intentó asumir la iniciativa durante varios pasajes del encuentro, mientras el equipo dirigido por Gustavo Alfaro apostó por mantener el orden defensivo y aprovechar los espacios para responder al contragolpe.

En el segundo tiempo, Paraguay adelantó sus líneas y buscó romper el empate con aproximaciones de Julio Enciso y Miguel Almirón, pero el conjunto oceánico respondió con firmeza en defensa. Australia también contó con oportunidades para abrir el marcador, aunque ninguna de las dos selecciones consiguió marcar y el partido terminó sin goles.

Así quedó el Grupo D y cómo consiguió Paraguay la clasificación

Con el empate, Australia terminó en el segundo lugar del Grupo D y avanzó de manera directa a los dieciseisavos de final. Paraguay, por su parte, finalizó en la tercera posición con los puntos suficientes para clasificarse como uno de los mejores terceros del torneo.

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La definición del grupo dejó a Estados Unidos como líder de la zona, mientras Turquía quedó eliminada al no alcanzar el puntaje necesario para continuar en competencia. De esa manera, la Albirroja logró extender su participación en la Copa del Mundo y mantenerse entre las 32 selecciones que siguen en la lucha por el título.

Posición Selección Puntos Situación 1. Estados Unidos 7 Clasificado a dieciseisavos 2. Australia 4 Clasificado a dieciseisavos 3. Paraguay 4 Clasificado como uno de los mejores terceros 4. Turquía 1 Eliminada

Alemania será el próximo rival de Paraguay en el Mundial 2026

Con el cuadro de los dieciseisavos de final definido, Paraguay enfrentará a Alemania, selección que terminó como líder de su grupo y que aparece entre las favoritas para conquistar el campeonato.

El compromiso está programado para el 29 de junio en el Gillette Stadium, de Boston, donde el equipo dirigido por Gustavo Alfaro buscará dar uno de los grandes golpes de la fase de eliminación directa.

La Albirroja llega a este compromiso luego de completar una fase de grupos con una victoria, un empate y una derrota, campaña que le permitió avanzar entre los mejores terceros. Ahora tendrá una exigente prueba frente al conjunto alemán, que intentará confirmar su favoritismo para seguir avanzando en el certamen.

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