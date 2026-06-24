Por: El Colombiano

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Las extensiones de contratos en el fútbol suelen definirse luego de los resultados de los equipos en las competiciones, pero en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) los despachos se mueven a una velocidad distinta a la del césped, pensando en el futuro de Néstor Lorenzo.

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Mientras la Selección Colombia disputa el Mundial de 2026, la dirigencia ya inició conversaciones sobre la continuidad del estratega argentino como director técnico, una decisión que busca anticiparse al vencimiento de su vínculo contractual pactado para julio de este año.

La intención de los directivos, conocida recientemente, sería asegurar la permanencia del entrenador argentino de 60 años, más allá de la actual Copa del Mundo, independientemente de lo que ocurra en la recta final del torneo en Norteamérica.

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Desde Guadalajara, México, lugar de concentración del combinado nacional, el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, confirmó la posición de la entidad sobre el tema, antes de enfrentar a RD Congo, la cual Colombia terminó venciendo 1-0 con gol de Muñoz, asegurando su paso a los 16avos de la cita mundialista.

“Lo de Lorenzo es claro, es el director técnico hoy de la Selección, esperemos que con él las cosas continúen, es la idea que tenemos”, manifestó el dirigente en diálogo con el periodista Fabio Poveda de Blu Radio, este martes 23 de junio.

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Jesurún, quien al final de la Copa América de 2024 fue bastante cuestionado debido a su comportamiento, al punto en que fue detenido por las autoridades, detalló el criterio con el que la Federación evalúa los procesos deportivos y los plazos para definir el futuro del cuerpo técnico.

“El Mundial es punto de referencia; el objetivo siempre son las Eliminatorias y después el Mundial, es por lo que las selecciones contratan a sus técnicos. Lo hemos cumplido, ya miraremos en las próximas semanas el futuro de todos”, afirmó.

El proceso de Lorenzo comenzó en 2022. Desde su llegada, el estratega consolidó un proyecto que devolvió a Colombia a la Copa del Mundo tras la ausencia en Catar 2022. Su gestión incluye una campaña en la Copa América 2024 y la obtención de la clasificación mundialista.

El respaldo de los dirigentes se basa tanto en los resultados deportivos obtenidos como en la estabilidad construida dentro del grupo de jugadores. Esta perspectiva modifica la postura previa de la FCF, donde el futuro del técnico estaba supeditado a la actuación en la cita mundialista, pasando a un panorama centrado en la renovación.

Asimismo, el entorno del entrenador ha registrado el interés de otros clubes por contar con él en sus filas ante un final de relación con Colombia, pues Lorenzo ha estado en la mira de Boca Juniors de Argentina, según versiones de prensa de los últimos meses.

A pesar de las proyecciones administrativas de la Federación para garantizar la permanencia del proyecto deportivo una vez concluya el certamen, la prioridad inmediata se concentra en la competencia y avance de la Tricolor en el Mundial.

Colombia cerrará la fase de grupos el próximo sábado 27 de junio frente a Portugal en Miami (6:00 p.m. hora Colombia), un duelo en el que un empate le bastará a la Tricolor para avanzar como líder absoluta del grupo K.

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