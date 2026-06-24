Así como hay un dato que deja muy mal parada a la Selección Colombia en el Mundial 2026, otra novedad dentro de la competencia se puede convertir en un auténtico dolor de cabeza de cara al futuro.

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Suiza derrotó 2-1 a Canadá y le quitó el primer lugar en el grupo B, lo que de paso cambia las proyecciones de llaves para la próxima fase eliminatoria del certamen que se disputa en Norteamérica.

La victoria del equipo europeo lo pone en el mismo camino de llaves en el que está la ‘Tricolor hasta el momento a la espera del último partido contra Portugal por el grupo K.

Eso quiere decir que si la Selección Colombia (de mantenerse líder) y Suiza superan los dieciseisavos de final se enfrentarían, lo que marca un panorama muy diferente al que se preveía con los canadienses.

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Los colombianos esperan quedarse con el primer lugar para conocer en qué ciudades van a competir en los dieciseisavos de final, ya que por ahora su rival sería Croacia (que es tercero del grupo L, a falta de un juego).

Por su parte, Suiza tiene hasta ahora a Bélgica (tercero del grupo G, con una fecha por disputar) como rival, aunque es probable que haya cambios y tenga un contrincante menos peligroso.

Cabe destacar también que Bosnia se impuso 3-1 contra Catar, que quedó eliminado, y ahora queda a la espera de otros resultados para ver si le alcanza para seguir en la competencia.

Posiciones del grupo B

Posición País Puntos Dif. de gol 1 Suiza 7 4 2 Canadá 4 5 3 Bosnia 4 -1 4 Catar 1 -8

El grupo B es el primero definido, con Bosnia en el tercer lugar con 4 puntos y una diferencia de -1, con lo que por ahora es uno de los 8 mejores terceros entre los 12 grupos participantes.

Estos resultados dejaron a Suiza y Canadá con un cupo fijo para los dieciseisavos de final, en una zona que la Selección Colombia miraba de reojo pues entre ellos dos está el rival de octavos de final para el ganador entre el líder del grupo K y uno de los mejores terceros.

El seleccionado colombiano se enfrentó a los canadienses recientemente, en un empate en el que se mostró superior, por lo que parecía de entrada un contrincante más accesible.

Ahora, con Suiza en el panorama de las posibilidades, parece pertinente tener especial atención para empezar a planear no solo la última fecha sino el camino para alcanzar el sueño de ser campeón del Mundial.

Clasificados a dieciseisavos de final del Mundial 2026

México

Estados Unidos

Alemania

Argentina

Francia

Noruega

Colombia

Suiza

Canadá

Mientras se define la última jornada de la fase de grupos para completar las 32 selecciones del “mata-mata”, los equipos mencionados ya han asegurado matemáticamente su presencia en los dieciseisavos de final.

En esta edición ampliada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (con 48 selecciones participantes), la fase de grupos otorga el pase directo a los dos primeros de cada grupo y a los ocho mejores terceros.

Proyecciones de las llaves de Dieciseisavos (Cruces principales en desarrollo)

Dependiendo del orden final en sus respectivos sectores, el cuadro rumbo al título se está armando con estos duelos preliminares (finalizado el grupo B):

Alemania vs. Paraguay

vs. Paraguay Francia vs. Suecia

vs. Suecia Estados Unidos vs. Bosnia

vs. Bosnia México vs. Escocia

vs. Escocia Argentina vs. Uruguay

vs. Uruguay Colombia vs. Croacia

vs. Croacia República de Corea vs. Canadá

Países Bajos vs. Marruecos

Portugal vs. Ghana

España vs. Austria

Egipto vs. Chequia

Brasil vs. Japón

Costa de Marfil vs. Noruega

Inglaterra vs. Cabo Verde

Australia vs. Irán

Suiza vs. Bélgica

Los emparejamientos de los mejores terceros (como Suecia, Escocia, Croacia, Bosnia, Paraguay, Cabo Verde, Bélgica y Chequia) terminarán de encajar formalmente una vez concluyan todos los compromisos del calendario de grupos.

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