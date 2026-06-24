Por: Caracol TV

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La Selección Colombia derrotó 1-0 a República Democrática del Congo la noche del martes anterior, y con ese resultado, avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Uno de los jugadores destacados en este nuevo triunfo de la amarilla en la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá fue Juan Fernando Quintero.

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El ’20’ ingresó al minuto 58 al campo de juego del estadio Akron, en Guadalajara, en lugar de James Rodríguez y le otorgó un fútbol más vistoso a la dinámica del combinado de nuestro país; ‘Juanfer’ con sus pases milimétricos, supo sortear la presión de los congoleños y abrir más espacios. La ‘tricolor’ bailó al ritmo que impuso el talentoso antioqueño.

(Vea también: El gesto de James y Quintero con Pékerman luego del partido con Congo; no se vio en televisión)

Esas fueron precisamente las palabras de Falcao García en su análisis sobre el desempeño de Quintero Paniagua, en lo que fue la segunda salida de Colombia en la Copa del Mundo 2026. En medio de sus conceptos para la cadena Espn, al ‘Tigre’ se le escuchó decir: “Lo de ‘Juanfer’ es fútbol champagne. ¿Le gusta usted el champagne?”.

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A lo que Fernando Palomo, quien estaba narrando el compromiso de Colombia vs. RD Congo desde el estadio dijo: “Sí, bastante. Bueno, sí. Dejémoslo ahí”.

Pero a continuación, el máximo anotador del combinado nacional agregó: “Eso es ‘Juanfer’ para el fútbol; Colombia baila el ritmo de ‘Juanfer’ Quintero”.

"LO DE JUANFER ES FÚTBOL CHAMPAGNE. ¡COLOMBIA BAILA AL RITMO DE JUANFER!" 🇨🇴 Radamel Falcao, rendido a los pies de Quintero 🙌🏻 #ESPNMundial

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