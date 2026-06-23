Pese a que el arquero del Congo, Lionel Mpasi-Nzau, estaba siendo la figura del partido por la cantidad de atajadas que hizo para evitar el gol de la ‘Tricolor’, al minuto 75 llegó una jugada que terminó con su arco en cero.

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(Vea también: Preocupación en la Selección Colombia por gesto de James Rodríguez, previo al juego con Congo)

Juan Fernando Quintero, quien había ingresado al minuto 60 en reemplazo de James Rodríguez, lanzó un pase filtrado para Jhon Córdoba, atacante que también ingresó en la segunda mitad. Sin embargo, este no pudo ser recibido por el delantero, ya que un defensa congoleño evitó que pudiera ir hacia el balón.

No obstante, el lateral Daniel Muñóz sorprendió a la defensa rival al entrar solo por la parte de atrás, y sin pensarlo dos veces sacó un remate de pierna izquierda que terminó siendo desviado por uno de los zagueros africanos.

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Acá, el video del gol de Colombia:

¡¡¡ASISTENCIA DE JUANFER QUINTERO, CÓRDOBA AGUANTA CON EL CUERPO Y GOL DE DANIEL MUÑOZ!!! Así llegó el 1-0 de Colombia contra RD Congo en México. ⚽ #ESPNMundial

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Con ese gol, Muñóz le dio el triunfo parcial a la ‘Tricolor’, resultado que le sirve para terminar como la líder del grupo K con 6 puntos, dos más que Portugal, que es el próximo rival en la fecha tres.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La ‘Tricolor’ tendrá su tercera actuación en la actual edición de la Copa del Mundo este sábado 27 de junio, día en el que enfrentará a su similar de Portugal. Ambas selecciones se disputarán el liderato del grupo K, que será clave pensando en la siguiente fase de la competencia.

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