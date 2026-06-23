Aunque Colombia festejó un peleado triunfo contra la República Democrática del Congo, Luis Díaz se quedó con las ganas de celebrar sus jugadas personales en esta segunda fecha del Mundial 2026. Al extremo izquierdo le anularon dos goles sobre la recta final del juego disputado en el estadio de Guadalajara, México, este jueves 23 de junio.

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La primera jugada se dio sobre el 78, cuando Díaz recibió un balón largo sobre la media luna del área rival y que picó por encima, ante la salida del golero Lionel M’pasi. El guajiro se disponía a celebrar lo que sería el 2-0 parcial, pero el juez lo anuló por lo que consideró una falta de ‘Lucho’ contra el central, a quien cargó sobre la espalda.

La jugada fue cuestionada por el atacante del Bayern Múnich, así como por el banquillo de la Selección Colombia, que argumentó que no había carga ilícita. Si embargo, el italiano Maurizio Mariani se mantuvo firme en su decisión de anular el tanto.

A los pocos minutos, Díaz volvió a recibir un pase filtrado y, en una gala de su tantento, desbordó a dos jugadores y remató dentro del área con exquisitez al palo derecho del arquero. Para su infortunio, le volvieron a anular la jugada por un ligero fuera de lugar.

LA MOLESTIA DE LUCHO DÍAZ TRAS SU SEGUNDO GOL ANULADO El delantero de la Sele quiere su tanto, pero el guardalínea le invalidó la jugada por fuera de juego.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ngizMxIKfS — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

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Pese a ello, Colombia logró la victoria 1-0 por la mínima contra los africanos, en un partido que se les vio más compacto y con mayor claridad para tener ocasiones de peligro que en el partido contra Uzbekistán.

De hecho, el partido pudo quedar con una diferencia más abultada por las numerosas llegadas. Sin embargo, los ‘Cafeteros’ se toparon con un espectacular M’pasi que tuvo varias atajadas de mérito, quien fue vencido sobre el minuto 76 gracias a un remate de Daniel Muñoz que desubicó al portero congoleño por un desvío previo.

Sobre el tiempo de adición, los colombianos lo sufrieron por dos tiros al arco de los congoleños, en las que Camilo Vargas se lució para evitar el empate. Finalmente, el partido terminó 1-0 y la ‘Tricolor’ se prepara para su duelo contra Portugal este sábado 27 de junio, crucial para pelear por el liderato del grupo K.

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