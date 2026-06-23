Como Francisco Javier Zuluaga fue identificada la persona que presentó la acción de tutela contra los futbolistas James Rodríguez y Luis Díaz, además de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en medio de la participación de la Selección Colombia en el Mundial de 2026, según contó El Tiempo. El recurso fue radicado el pasado 16 de junio y admitido por el Juzgado Tercero para Causas Menores de Suba, en Bogotá.

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La tutela se conoció públicamente a pocas horas del segundo partido de Colombia en el Mundial y generó sorpresa por los argumentos expuestos. Según se informó, la acción fue presentada de manera verbal y estaría relacionada con una imagen que circuló en redes sociales en la que supuestamente James y Luis Díaz aparecían realizando el saludo de campaña del entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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Sin embargo, distintos sectores han señalado que la fotografía que dio origen a la controversia fue creada mediante inteligencia artificial. Además, hasta el momento no se ha precisado cuál sería el derecho fundamental presuntamente vulnerado al ciudadano que interpuso la tutela.

La existencia del proceso fue revelada inicialmente por el periodista Javier Hernández Bonnet, quien indicó que la Federación Colombiana de Fútbol recibió un requerimiento judicial para suministrar las direcciones de residencia de los dos jugadores. El comunicador calificó la situación como una mezcla entre algo “serio y una broma”.

Sobre el caso también se pronunció Carlos Antonio Vélez, quien aseguró haber escuchado el audio con el que se presentó la tutela. El periodista cuestionó duramente el contenido de la solicitud y criticó que una autoridad judicial hubiera dado trámite al recurso, pese a las dudas que han surgido alrededor de sus fundamentos.

Pese a la controversia, abogados consultados por El Tiempo explicaron que las acciones de tutela deben ser admitidas para su estudio, aunque eso no significa que necesariamente prosperen. Mientras tanto, James Rodríguez y Luis Díaz permanecen concentrados con la Selección Colombia en Guadalajara, donde continúan enfocados en su participación en el Mundial de 2026.

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