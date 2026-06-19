A pesar de que la Selección Colombia arrancó su camino mundialista con una victoria 3-1 frente a Uzbekistán, el ambiente alrededor del equipo nacional no es de completa calma. El reconocido y polémico periodista deportivo Carlos Antonio Vélez sacudió la opinión pública al lanzar una feroz crítica contra el rendimiento del capitán, James Rodríguez, y destapar lo que sería una fuerte e incómoda interna en el camerino dirigido por Néstor Lorenzo.

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Para Vélez, el nivel mostrado por el ’10’ en el debut dejó muchísimo que desear y argumentó que el jugador no se encuentra en condiciones óptimas para la alta competencia. Las miradas del analista se dirigieron de inmediato hacia el banco de suplentes, cuestionando la ausencia de Juan Fernando Quintero, uno de los hombres más talentosos y pedidos por la hinchada.

El punto más álgido de la intervención de Vélez llegó al denunciar el trato que supuestamente está recibiendo Quintero por parte del cuerpo técnico. Según el periodista, la falta de minutos ha provocado una profunda molestia en el volante antioqueño, al punto de haber considerado dar un paso al costado.

Vélez también aprovechó para desmontar el mito popular de que James Rodríguez “se transforma” cada vez que se pone la camiseta tricolor, cuestionando el verdadero peso de los logros recientes del combinado nacional y sembrando serias dudas sobre lo que viene en la fase de grupos frente a rivales de mayor peso como Congo y Portugal.

“Ese cuentico de que se transforma, ¿se transforma en qué? ¿qué hemos ganado? Ganamos partiditos, le ganamos a Costa Rica, Jordania y se nos aparecen las suplencias de Croacia y Francia, y al diablo todo. No hay ningún tipo de sorpresa, nada. Es un equipo planito”, concluyó de forma implacable.

Con estas declaraciones, Carlos Antonio Vélez enciende el debate nacional sobre si Néstor Lorenzo debe mantener la confianza absoluta en su nómina de experiencia o si es momento de darle paso al talento de Quintero para evitar un cortocircuito interno en plena cita mundialista.

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