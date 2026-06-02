La victoria de la Selección Colombia por 3-1 frente a Costa Rica, en el partido de despedida previo al Mundial 2026, dejó sensaciones positivas en lo futbolístico. Sin embargo, no todo fue celebración, ya que el estado de la cancha del Estadio El Campín se robó parte de la conversación posterior al compromiso.

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Uno de los más críticos fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien en su programa ‘Palabras Mayores’ cuestionó con dureza las condiciones del terreno de juego en el principal escenario deportivo de Bogotá, señalando que no está a la altura de los estándares que requieren los jugadores de la ‘Tricolor’, muchos de ellos con presente en el fútbol europeo.

Vélez no dudó en calificar negativamente el estado de la cancha y expresó su incomodidad por lo que, a su juicio, representa una falta de garantías para los futbolistas.

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“La cancha un desastre… normal. Qué pena con ‘Lucho’, qué pena con Richard, con estos que juegan Champions. Con Dávinson, con Lucumí, con estos que juegan en tapetes, en esas mesas de billar del fútbol europeo”, afirmó el periodista, haciendo referencia a figuras como Luis Díaz, Richard Ríos, Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí.

Acá, lo que dijo Vélez (minuto 9:53):

El comentario hace énfasis en la diferencia entre las condiciones de los campos de juego en Europa y lo que encontraron los jugadores en Bogotá. Para Vélez, el contraste es evidente y termina afectando el espectáculo, además de representar un riesgo potencial para los deportistas.

Pero sus críticas no se detuvieron ahí. El analista también asumió, de manera simbólica, una postura de disculpa hacia los jugadores que militan en el exterior, reconociendo que no hay una voz oficial que responda por el estado del escenario.

“Como nadie les va a presentar excusas, pues voy a asumir ese rol. ¡Qué pena con ustedes, que vengan a ese lugar que usamos nosotros para nuestro fútbol!”, agregó en su intervención.

Además, el periodista fue más allá y cuestionó el uso que se le da al estadio, sugiriendo que las múltiples actividades que allí se realizan terminan deteriorando el terreno de juego.

“Ese estadio, para que ustedes lo sepan muchachos que vienen del exterior y se ponen la camiseta nacional, lo usan para conciertos, fiestas, piñatas y matrimonios, y algunas veces para el fútbol, para lo que se puede jugar”, sentenció Vélez.

¿Cómo fue el partido entre Colombia y Costa Rica?

La ‘Tricolor’ cerró su preparación en casa con una sólida victoria 3-1 sobre Costa Rica en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Los dirigidos por Néstor Lorenzo mostraron buen fútbol y dejaron una buena impresión antes de viajar a Estados Unidos para el Mundial 2026.

Los goles de Colombia:

17′ Dávinson Sánchez abrió el marcador con un potente cabezazo tras un tiro de esquina.

23′ Luis Díaz amplió la ventaja con un gol de gran calidad.

81′ Luis Javier Suárez sentenció el partido con el 3-1, tras una brillante asistencia de James Rodríguez.

Colombia dominó gran parte del encuentro, controlando el balón y creando múltiples ocasiones de gol. Aunque Costa Rica intentó reaccionar en el segundo tiempo, la ‘Tricolor’ mantuvo el orden y cerró el partido con autoridad.

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