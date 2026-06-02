Faltan pocos días para el inicio del Mundial 2026 y las distintas selecciones siguen afinando detalles para llegar en las mejores condiciones al torneo internacional más importante de todos, con compromisos preparatorios que ayuden a los técnicos a definir su 11 inicial y reparar errores que se hayan identificado.

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(Ver también: Colombia se dio ‘pura vida’ y le ganó a Costa Rica en El Campín, mientras se alista para el Mundial)

Colombia, por ejemplo, jugó contra Costa Rica y lo venció por 3-1 en el estadio El Campín de Bogotá, que dejó una mejor imagen que la que tenían los hinchas luego de los encuentros con Croacia y Francia.

Por su parte, Uzbekistán, rival de Colombia en el grupo K del Mundial, jugó contra Canadá y dejó más dudas que certezas, ya que cayó por 2-0 y desaprovechó una opción más que clara.

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Este fue el resumen del encuentro:

Ahora, hubo una jugada muy llamativa que está en tendencia en las redes sociales, puesto que apenas iniciando el encuentro se fue la máxima figura de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, frente al arquero, pero no pudo definir de la mejor manera.

Es más, en el video se ve que le gana la posición al defensa y este, desesperado por detener al delantero, termina tumbando también a un compañero suyo, dejando una imagen bastante curiosa y hasta chistosa.

Esta es la jugada en cuestión:

Esta jugada ayer en Canadá-Uzbekistán. Ambos jugarán la Copa del Mundo. 😅🏆 pic.twitter.com/GCqUsEN0G7 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 2, 2026

Estas son cuestiones que debe corregir Fabio Cannavaro, técnico de Uzbekistán, para no sufrir demás en la Copa del Mundo, recordando que se medirá con Colombia, República Democrática del Congo y Portugal.

Ahora, cabe recordar que Uzbekistán no está llegando en el mejor estado de forma, pues en sus últimos cinco encuentros suma tres empates, una sola victoria y una derrota. Por lo pronto, tendrá su último partido amistoso frente a Países Bajos el lunes 8 de junio a la 1:45 de la tarde (hora colombiana) y ahí sí comenzará la preparación final del Mundial.

(Ver también: Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia; queda un amistoso antes del Mundial 2026)

De hecho, su primer partido en el certamen será frente a Colombia el 17 de junio a las 9:00 de la noche, hora colombiana.

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