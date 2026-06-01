Colombia se sacudió en el amistoso jugado en el estadio El Campín de Bogotá y venció 3-1 a Costa Rica con goles de Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Fernando Batista habló de los futbolistas expulsados de Costa Rica por escándalo previo al duelo con Colombia)

El combinado nacional tuvo pasajes de buen fútbol durante el partido, que sirvió para que varios jugadores, que no han sido titulares habituales en la eliminatoria y amistosos anteriores, tuvieran más rodaje. Dos de los más destacados fueron Carlos Andrés Gómez y Gustavo Puerta, quienes tuvieron sintonía y dinamismo durante los minutos que estuvieron en cancha.

El marcador lo abrió el central, Sánchez, al minuto 16, quien remató de cabeza un centro y tuvo su premio con ayuda del palo. Al 22, Colombia presionó a los ‘ticos’ y les robó el balón en la salida. ‘Lucho’ aprovechó un rebote que dejó la defensa centroamericana tras un pase del ‘Cucho’ Hernández e hizo de las suyas. El atacante del Bayern Múnich enganchó a un rival dentro del área y definió a un lado del arco.

Lee También

Con esa ráfaga de goles, Colombia sacó el pie del acelerador y Costa Rica aprovechó en el minuto 32 para descontar. Mientras, la ‘Tricolor’ perdía su claridad de juego, por lo que Néstor Lorenzo metió en la segunda mitad a varios de los titulares, entre esos a James Rodríguez.

(Lea también: Selección Colombia se quedaría sin técnico después del Mundial: club grande buscaría a Lorenzo)

Precisamente, el 10 fue el que puso un gran pase a Luis Javier Suárez, que también ingresó en el complemento, y le reventó el arco a Patrick Sequeira para sentenciar el 3-1 al minuto 80.

Este partido sirvió como una despedida en territorio nacional de la selección ‘Cafetera’, que tuvo casa llena en el coloso de la capital colombiana. Allí, se le dio todo el apoyo al equipo previo a su viaje a Norteamérica para medirse al reto del Mundial 2026. El evento tuvo ‘shows’ de luces, fuegos artificiales y las presentaciones de Morat, Carlos Vives, Camilo y Kapo.

Ahora, la selección patria viajará al norte del continente para su amistoso contra Jordania, que se llevará a cabo el próximo 7 de junio a las 6 de la tarde (hora colombiana). Luego de ese fogueo, Colombia tendrá que prepararse para su debut en el Mundial contra Uzbekistán, que será el 17 de junio.

* Pulzo.com se escribe con Z