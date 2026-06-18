Canadá se convirtió en protagonista de la Copa del Mundo al derrotar 6-0 a Catar en Vancouver, resultado que no solo lo dejó peleando el liderato del Grupo B, sino que también le permitió establecer una nueva marca para las selecciones de Concacaf en los Mundiales.

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El conjunto dirigido por Jesse Marsch dominó desde el comienzo y apenas necesitó un cuarto de hora para reflejar su superioridad en el marcador. Luego de una jugada insistente dentro del área, Cyle Larin aprovechó un rebote y abrió el camino para una noche que terminaría siendo histórica.

Los cataríes nunca encontraron respuestas ante la presión y velocidad de los anfitriones. Jonathan David amplió la ventaja con una definición de gran calidad y más tarde volvió a aparecer para firmar el tercero antes del descanso.

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La situación se complicó todavía más para Catar cuando Homam Ahmed fue expulsado tras derribar a Tajon Buchanan cuando se dirigía solo hacia el arco. Aunque el VAR corrigió la decisión inicial de penalti, la tarjeta roja se mantuvo y dejó a los asiáticos con diez jugadores.

Jonathan David firmó un triplete y lideró la fiesta canadiense

La segunda parte mantuvo el mismo libreto. Canadá monopolizó el balón y siguió atacando a una selección catarí completamente superada.

Jonathan David se convirtió en la gran figura de la noche. El delantero lideró cada ofensiva y terminó sellando un ‘hat-trick’ que lo metió entre los nombres destacados de la cita mundialista.

También brilló Nathan Saliba, quien ingresó desde el banco y marcó un gol de tiro libre para ampliar la ventaja. Más adelante, Mohammed Manai, en contra, sumó el quinto tanto.

Cuando el compromiso agonizaba, David apareció nuevamente dentro del área para aprovechar un balón suelto y completar la media docena de goles, además de asegurar su triplete.

El delantero se convirtió así en el segundo futbolista que logra un hat-trick en el Mundial 2026, después de lo conseguido por Lionel Messi con Argentina.

Así fue el partido:

La lesión de Koné y un homenaje que emocionó a Vancouver

No todo fue celebración para los locales. El momento más angustiante de la noche llegó en el segundo tiempo, cuando Ismaël Koné sufrió una dura entrada que obligó a detener las acciones.

El mediocampista abandonó el terreno de juego entre visibles muestras de dolor y preocupación por parte de sus compañeros y rivales. La acción terminó además con la expulsión del catarí Assim Madibo.

Pocos minutos después llegó uno de los momentos más emotivos del encuentro. Nathan Saliba anotó de tiro libre y celebró formando el número ocho con sus manos antes de mostrar la camiseta de Koné frente a la afición canadiense.

La goleada terminó teniendo un valor histórico adicional. Los seis goles convertidos representan la mayor cantidad anotada por una selección de Concacaf en un partido mundialista, superando registros que durante décadas habían permanecido intactos.

Con cuatro puntos en dos jornadas, Canadá quedó muy cerca de los octavos de final y lanzó un mensaje al resto del torneo: los anfitriones no quieren ser simples invitados y empiezan a soñar con hacer historia en casa.

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