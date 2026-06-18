En la noche de este miércoles, 17 de junio, la Selección Colombia derrotó 3-1 a Uzbekistán en el inicio de la Copa del Mundo 2026, un partido lleno de emociones que el equipo de Néstor Lorenzo pudo sacar adelante gracias a los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.

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Este fue el resumen del encuentro:

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Ahora, en este compromiso, más allá de los goles y la emoción, hubo un momento que llamó mucho la atención y fue cuando Luis Díaz mandó un balón largo y tuvo una disputa con el defensor del Manchester City Khusanov, quien le cometió falta al colombiano, pero también se llevó por delante a un camarógrafo.

Esta fue la jugada en cuestión:

EL PATADÓN QUE LE PEGÓ KHUSANOV AL CAMARÓGRAFO CUANDO SIGUIÓ DE LARGO. EN PRIMERA PERSONA. ⚠️⚔️ pic.twitter.com/NgCQlQf4tP — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 18, 2026

Ante esto, el camarógrafo quedó muy dolido y tuvo que irse en ambulancia a un hospital para que lo atendieran y así verificar que no tuviera una complicación mayor.

Horas después del incidente se conoció que el defensor tuvo un bonito gesto con el camarógrafo por haberlo golpeado.

Según se puede ver en distintas publicaciones hechas en redes sociales, para compensar lo que ocurrió, Khusanov le envió su camiseta firmada al camarógrafo, junto con el mensaje “lo siento” en la parte de atrás de la camiseta.

Estas son las imágenes de cómo envió la prenda el jugador y cómo la recibió el trabajador:

Khusanov🇺🇿 le regaló una camiseta firmada al camarógrafo que resultó lesionado tras una acción de juego del central uzbeco en el partido ante Colombia. pic.twitter.com/9yULJ0gmiP — Fernando Palomo ESPN®️ (@fernandopalomo) June 18, 2026

(Ver también: Quién salió en ambulancia durante Colombia vs. Uzbekistán; detalle que no se vio en televisión)

Lo cierto es que todo indica que el camarógrafo está en buenas condiciones y podría regresar pronto, recordando que el siguiente compromiso en el estadio Azteca será el miércoles, 24 de junio, con el compromiso entre República Checa y México.

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