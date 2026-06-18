La Selección Brasil no arrancó de la mejor manera su camino en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues en su primera salida empató con Marruecos en Nueva York y más allá del resultado, las formas dejaron más dudas que certezas.

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De hecho, Ancelotti se vio confundido y con pocas ideas, por lo que muchos aficionados de la ‘Verdeamarela’ esperaban que la solución para el segundo partido fuera el máximo goleador de este equipo, Neymar Júnior.

Sin embargo, su recuperación está siendo más lenta de lo esperado y por eso todo indica que ahora tampoco estará para la segunda salida del combinado sudamericano.

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Qué pasó con Neymar

Y es que según informó la Confederación Brasileña de Fútbol, el jugador del Santos ni siquiera viajará con sus compañeros para este encuentro, sino que se quedará en la zona de concentración para que pueda avanzar en su recuperación.

“El jugador Neymar no viajará con la delegación a Filadelfia. Se quedará en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación, haciendo uso de las estructuras de excelencia del hotel The Ridge y del CT de Columbia Park”, informó la CBF mediante un comunicado.

Cabe recordar que Neymar regresó a los entrenamientos apenas esta semana, pero por ahora con los primeros toques de balón, por lo que todo indica que podría incluso perderse toda la primera ronda de la Copa del Mundo.

Preparação finalizada para o nosso segundo desafio na Copa do Mundo de 2026. Vamos com tudo, nação! 💛🇧🇷#BateNoPeito 📸 Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/otibbwSXVD — brasil (@CBF_Futebol) June 18, 2026

(Ver también: Por qué a Neymar le dicen “el príncipe que no quiso ser rey”: el origen del apodo)

Cuándo vuelve a jugar Brasil en el Mundial

Por lo pronto, Brasil no tiene margen de equivocación en este campeonato, por lo que debe ganar de forma contundente contra Haití en el compromiso que se jugará este viernes, 19 de junio, a partir de las 7:30 de la noche.

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