La Selección Colombia comenzó con victoria su participación en el Mundial 2026 al imponerse 3-1 sobre Uzbekistán en el estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos de la historia del fútbol. Sin embargo, más allá de los goles y los tres puntos, una imagen en la previa terminó emocionando a miles de hinchas.

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Las cámaras captaron el cálido encuentro entre Luis Díaz y José Néstor Pékerman, técnico que marcó una de las etapas más importantes del fútbol colombiano y que fue clave en el desarrollo de varias figuras de la actual generación.

El abrazo entre Luis Díaz y José Pékerman que emocionó a los hinchas

A pocos minutos del inicio del compromiso, Díaz se acercó a saludar al entrenador argentino y ambos protagonizaron un abrazo que muchos aficionados describieron como una escena entre padre e hijo.

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El gesto reflejó la cercanía que existe entre el actual referente de la Selección Colombia y el entrenador que ayudó a impulsar su crecimiento en los primeros años dentro de los procesos de la Tricolor.

La imagen no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde numerosos aficionados recordaron el legado que dejó Pékerman en el combinado nacional.

Pékerman tuvo un papel importante en los inicios de Luis Díaz

Aunque Luis Díaz explotó futbolísticamente años después, durante el proceso liderado por Pékerman tuvo una de sus primeras aproximaciones a la Selección Colombia.

El entrenador argentino le dio la oportunidad de integrar trabajos como ‘sparring’ del equipo nacional, una experiencia que permitió al guajiro compartir con referentes y acercarse al entorno de la selección absoluta.

Con el paso de los años, Díaz terminó convirtiéndose en una de las principales figuras del fútbol colombiano y en uno de los jugadores más importantes de la plantilla que disputa el Mundial 2026.

Colombia arrancó con triunfo en el estadio Azteca

En lo deportivo, Colombia derrotó 3-1 a Uzbekistán en su estreno mundialista y sumó sus primeros tres puntos en el Grupo K.

El equipo dirigido por la Tricolor dejó sensaciones positivas en varios pasajes del encuentro y cumplió con el principal objetivo de la jornada: comenzar el torneo con una victoria en el histórico estadio Azteca, escenario que vio coronarse campeones del mundo a Pelé y Diego Maradona.

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