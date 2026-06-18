La previa del partido entre Colombia y Uzbekistán dejó una escena que llamó la atención de los televidentes de RCN, protagonizada por la periodista Andrea Guerrero y el arquero David Ospina.

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Mientras recorría el terreno de juego junto a Ricardo Henao Calderón minutos antes del compromiso por el Mundial 2026, la presentadora se encontró con el histórico guardameta de la Selección Colombia y no ocultó la emoción que le produjo verlo nuevamente en una cita orbital.

El abrazo de Andrea Guerrero a David Ospina antes de Colombia vs. Uzbekistán

Durante la transmisión previa al encuentro, Andrea Guerrero caminaba por la cancha recopilando impresiones del ambiente que se vivía en el estadio cuando se cruzó con David Ospina, uno de los referentes más importantes de la ‘Tricolor’.

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La periodista se acercó al arquero y le dio un sentido abrazo que quedó registrado por las cámaras. El gesto estuvo acompañado por unas palabras que reflejaron la emoción que sintió la comunicadora.

“Me siento como en mi primer Mundial”, comentó Guerrero luego del encuentro con Ospina. Por su parte, Henao le deseó suerte al guardameta colombiano.

Carlos Ardila: ¿por qué tendremos el rating tan bajo? —los hps de rcn

pic.twitter.com/JQXzzv05gB — Gabriel 🌟15🌟 (@ConladelRojo) June 18, 2026

El error de Camilo Vargas que permitió el gol de Uzbekistán

La anotación de Abbosbek Fayzullaev llegó tras una acción en la que Camilo Vargas no logró controlar de forma limpia un balón que ingresó al área colombiana luego de un remate previo, lo que dejó un rebote corto y aprovechable dentro del área.

En esa segunda jugada, la defensa de la Selección Colombia no alcanzó a despejar con rapidez, lo que permitió que el atacante uzbeko reaccionara primero y definiera para descontar en el marcador.

La acción generó reclamos y desajustes momentáneos en la zaga, en una jugada que terminó castigando la falta de seguridad en el manejo del balón dentro del área.

Floja respuesta de Camilo Vargas y empata Uzbekistán. No se puede creer. pic.twitter.com/pj56IQpTJ7 — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 18, 2026

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