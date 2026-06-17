El periodista deportivo Iván Mejía lanzó duras críticas contra la Selección Colombia tras el cierre del partido frente a Uzbekistán, pese a la victoria 3-1 en el compromiso mundialista, señalando especialmente el rendimiento del equipo en los últimos minutos del encuentro.

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Mejía, en la transmisión en vivo del encuentro por Radio Nacional, afirmó que el resultado pudo ser más amplio a favor del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, aunque cuestionó la forma en que el equipo gestionó el tramo final del partido.

“Ganó Colombia los tres puntos. Una victoria que pudo ser más solvente por varias razones…”, señaló el comentarista al referirse al desarrollo del compromiso.

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Sin embargo, su análisis se centró en lo ocurrido en el cierre del encuentro, donde consideró que el equipo bajó su nivel de concentración y control del juego.

“Colombia termina ganando 3 a 1, pero los últimos 15 minutos fueron muy mal jugados, un equipo irresoluto, un equipo que marcó mal, que no tuvo carácter para sacar la pelota del fondo”, expresó Iván Mejía en su crítica.

El periodista insistió en que la Selección Colombia perdió solidez en el cierre, permitiendo que Uzbekistán encontrara espacios y generara riesgo en el área colombiana en un momento en el que el partido parecía controlado.

La victoria, aunque positiva en términos de puntos, dejó así un debate abierto sobre el funcionamiento del equipo en los minutos finales, un aspecto que ha sido recurrente en el análisis del rendimiento de la ‘Tricolor’.

Iván Mejía criticó los cambios de Néstor Lorenzo y la sustitución de James Rodríguez por Campaz

Mejía también cuestionó las decisiones del técnico Néstor Lorenzo en el tramo final del compromiso, especialmente las variantes realizadas cuando el partido aún exigía control en la mitad del campo.

El periodista puso el foco en el ingreso de Jaminton Campaz al minuto 72 en reemplazo de James Rodríguez, una modificación que, según su análisis, afectó el equilibrio del equipo en un momento clave del encuentro.

¡¡¡LOCURA CAFETERA!!! Cucho Hernández luchó por la pelota y asistió al Bichito Campaz, quien firmó el 3-1 de Colombia contra Uzbekistán. ⚽ #ESPNMundial

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Aunque Campaz terminó siendo protagonista al marcar el último gol del compromiso, Mejía insistió en que el cambio no contribuyó a darle mayor orden ni manejo a la Selección Colombia en la parte final del partido.

Para el comentarista, el equipo perdió solidez en el cierre y permitió que el rival encontrara espacios, lo que terminó empañando el control que había mostrado en gran parte del juego.

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