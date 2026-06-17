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Por: Gol Caracol

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Este artículo fue curado por Gustavo Arbelaez   Jun 17, 2026 - 8:14 pm
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Este miércoles, Millonarios tuvo su segundo día de pretemporada ya en campo y con todos sus jugadores reunidos, para preparar lo que es la Liga BetPlay II-2026. Tras no lograr ingresar a cuadrangulares en el semestre anterior, el club ha tomado ‘cartas’ y oficializó las primeras salidas de cara a la nueva temporada.

Inicialmente, se trata del arquero titular Diego Novoa ex-América de Cali, el guardameta quien llegó en el último mes del 2023 como suplente, y terminó como titular, hoy le dice adiós a la institución.

(Vea también: Periodista de ESPN explotó por Millonarios: “Mucha hinchada para un equipo así de chiquito”)

Por medio de un comunicado oficial, el cuadro ‘albiazul’ despidió al futbolista de 37 años: “Millonarios FC informa que Diego Novoa ha terminado su contrato con la institución. A Diego gracias por su profesionalismo, disposición y sentido de pertenencia. Desde Millonarios FC extendemos nuestros mejores deseos para sus proyectos futuros”.

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En segunda instancia, el volante Alex Castro también culminó su paso por Millonarios tras su llegada a mitad de julio del 2025, desde el Deportes Tolima, así lo confirmó el club bogotano: “Millonarios FC informa que Alex Castro ha dejado de ser jugador del club.

Expresamos nuestro agradecimiento por su dedicación y aporte durante su paso por el equipo y le deseamos lo mejor en los nuevos desafíos de su carrera profesional. ¡Gracias, Alex!”.

El tercer jugador en salir de Millonarios fue Jorge Hurtado, el futbolista que volvió a marcar en los últimos partidos que disputó el club el semestre pasado, terminó su vinculo con el equipo y no se consideró extender su préstamo.

“Millonarios FC informa que Jorge Hurtado ha finalizado su vínculo contractual con la institución. Agradecemos su compromiso y profesionalismo durante este etapa y le deseamos éxitos en los próximos retos de su carrera deportiva”.

El cuarto futbolista es el lateral Nicolás Giraldo quien no tuvo minutos en el último semestre con el equipo y fue considerado dar por termino su contrato anticipadamente: “Millonarios FC informa que el jugador Nicolás Giraldo ha finalizado su proceso oficial de desvinculación con el equipo. Le deseamos éxitos en los desafíos que vienen en su carrera ´profesional”.

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