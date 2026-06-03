Millonarios cerró su semestre de una forma que los hinchas no esperaban, ya que luego del papelón tanto en Liga BetPlay como en Copa Sudamericana, goleó al Atlético en el estadio Pascual Guerrero de Cali por la Copa Colombia.

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Ahora, igual los resultados fueron muy malos para los objetivos del equipo, puesto que la idea es volver a ganar títulos, pero con lo que se vio durante los primeros meses del año, esa ilusión de los hinchas está bastante lejana.

Ahora, los directivos por eso mismo se están moviendo a toda velocidad para recomponer la situación y que los resultados en el segundo semestre mejoren, pero para eso necesitan salir de varios futbolistas para liberar espacio y ahí sí poder contratar.

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De hecho, hay varios jugadores que terminan contrato y no se les renovará, mientras que a otros simplemente les buscarán negociar la recisión temprana del mismo.

Qué jugador sale de Millonarios

Uno de esos es el extremo Alex Castro, quien este semestre no tuvo mucha continuidad en el club y por eso se comenzó a filtrar la información de que ya no sería más jugador de Millonarios.

Dicha información la compartió el periodista Felipe Sierra, quien por medio de sus redes sociales dio a conocer que el jugador cerró definitivamente su vínculo con el cuadro bogotano y por eso, a partir de ahora, es jugador libre.

🚨 Alex Castro (32) no sigue en #Millonarios y será agente libre 🔵⚪️ pic.twitter.com/MNLeZKMsvf — Pipe Sierra (@PSierraR) June 3, 2026

Cabe recordar que Castro llegó a Millonarios para el segundo semestre de 2025, jugando con David González, Hernán Torres y con Fabián Bustos, siendo este último con el que quizá tuvo menos regularidad.

En su estancia en el equipo bogotano jugó 28 partidos, anotó un gol y dio cuatro asistencias, que son números muy lejanos de lo que realmente esperaban los hinchas.

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Ahora, su futuro es incierto, pues hace poco se conoció que Santa Fe estaría interesado en contratarlo de cara al segundo semestre, en el que compite en Liga, Copa Colombia y además en la Copa Sudamericana.

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