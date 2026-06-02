En un partido emocionante de la primera final de la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla se impuso 3 goles por 0 ante Atlético Nacional en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

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(Vea también: Junior le ganó en los penales a Santa Fe y jugará la final de la Liga Betplay contra Nacional)

Los ‘Tiburones’ le madrugaron al marcador con un gol de Bryan Castrillón al minuto seis del primer tiempo y luego Luis Fernando Muriel marcó doblete para el conjunto local.

El primero del exjugador de la Selección Colombia se dio al minuto 36 y en el segundo tiempo aprovechó una pena máxima para aumentar la diferencia que deja a los barranquilleros acariciando la estrella 12 en el fútbol colombiano.

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De esta manera, el equipo dirigido por Alfredo Arias aprovechó su localía y mostró una de sus mejores versiones ofensivas del semestre. La contundente victoria no solo le permitió sumar tres puntos clave, sino también ampliar la diferencia de gol, un factor que podría resultar determinante en la gran final en Medellín.

🦈🏆 ¡GOL DE JUNIOR DE BARRANQUILLA Y ES GOLEADA EN #LAFINALxWIN! ¡Gol de Muriel desde el punto penal y lo ganan 3-0! pic.twitter.com/qL2ej6mqUe — Win Sports (@WinSportsTV) June 3, 2026

🔥⚽ ¡BRYAN CASTRILLÓN DICE PRESENTE EN #LAFINALxWIN! El atacante de Junior aprovechó un rebote dentro del área y abrió el marcador para darle la ventaja al conjunto ‘Tiburón’ ante Atlético Nacional. 🏆🦈 pic.twitter.com/X8bo1zlm1v — Win Sports (@WinSportsTV) June 3, 2026

¿Cuándo es la final entre Junior y Atlético Nacional en Liga Betplay?

La definición del nuevo campeón entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional continuará este domingo 8 de junio, fecha en la que se conocerá al ganador del primer semestre del fútbol colombiano. El compromiso está programado para las 7:30 p. m., horario de Colombia.

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Win Sports+ y por la plataforma de streaming Win Play, que cuentan con los derechos de transmisión del campeonato colombiano.

La expectativa es alta luego de la contundente victoria de Junior en el primer duelo de la serie, resultado que dejó al conjunto barranquillero con una importante ventaja en la lucha por una nueva estrella.

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