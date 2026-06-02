Todo se va definiendo. Luego de seis meses bastante intensos en la Liga BetPlay, este martes, 2 de junio, comienza la final del primer semestre con el compromiso entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional.

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De hecho, desde el inicio del torneo estos dos equipos fueron los favoritos, ya que construyeron nóminas muy interesantes y competitivas para luchar por el título nacional, pese al fracaso de ambos en el ámbito internacional.

Ahora, este pinta para ser un compromiso muy entretenido porque la historia, rivalidad, hinchada y calidad de jugadores hacen que sea un juego, como se dice popularmente, para alquilar balcón.

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Ahora, esta no es una final inédita, puesto que estas dos instituciones ya se han podido medir en finales tanto de liga como de Copa y Superliga en el país, con un historia favorable para el conjunto antioqueño.

De hecho, en el historial estos equipos se han enfrentado en cinco oportunidades en finales, con un saldo de cuatro victorias para Nacional y apenas una para el Junior.

La primera vez que se enfrentaron fue en el segundo semestre de 2004, cuando Junior consiguió su única victoria hasta ahora frente al cuadro antioqueño. En esa oportunidad, el partido de ida terminó 3-0 a favor del ‘Tiburón’ y en el de vuelta Nacional lo ganó por 5-2. Ante esto, se fueron a penaltis y el barranquillero ganó al imponerse por 5-4.

Luego, se vieron las caras en la Superliga 2012. En la ida, Nacional se impuso por 1-3 en el Metropolitano y en el Atanasio remató el resultado por 3-0.

Apenas dos años después, en 2014-1, Nacional volvió a imponerse al ganar desde el punto penalti, pues en la ida Junior ganó 1-0 y en la vuelta, el antioqueño hizo lo propio por 2-1. En los penaltis, el equipo de Medellín se impuso por 4-2.

Ya en 2015-2, la historia se repitió. Junior ganó la ida por 2-1 y Nacional lo empató gracias a la victoria 1-0 en el Atanasio. En los penaltis, el antioqueño se impuso por 3-2.

Finalmente, la última vez que se enfrentaron en una fase decisiva fue hace 10 años, cuando les tocó encontrarse en la final de la Copa Colombia 2016. En esa oportunidad, Nacional ganó de visita 1-2 y selló su victoria con un 1-0 en su estadio.

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A qué hora es Junior vs. Nacional

De esta manera, los hinchas del Junior esperan que con jugadores como ‘Teo’, Chará, Muriel y más este año se les dé el título. El compromiso de ida será este martes a las 7:30 de la noche en el estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla.

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