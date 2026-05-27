Durante este semestre, al igual que ha venido pasando en los últimos años, los errores arbitrales han sido protagonistas en los distintos compromisos, los cuales en muchos partidos han afectado el resultado final.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Revelan la cifra que ganan los árbitros por cada partido en Colombia; aumento no fue del 23 %)

De hecho, varios clubes, presidentes y demás se han quejado con la comisión arbitral, pero las situaciones siguen ocurriendo en todas las fases del torneo, lo cual ha alertado a los hinchas.

Para evitar esta situación, desde Dimayor van a hacer una gran inversión para que los árbitros tengan más herramientas con las que se puedan evitar polémicas y verificar algunas situaciones de juego, además de que puede mejorar la transmisión.

Lee También

Cómo será la ‘Bodycam’ de los árbitros en Colombia

Tal como informó el periodista Juan Sebastián Vargas, a partir de la próxima temporada los árbitros en Colombia contarán con una ‘bodycam’, que son esas cámaras que usan los árbitros para que todo quede registrado y así se eviten algunas situaciones de juego.

De hecho, los árbitros pueden usar esta herramienta para ver una falta, verificar el jugador que cometió alguna acción sancionable, para completar el informe arbitral e incluso para mejorar la transmisión, ya que da una toma diferente de algunos momentos en especial, como el siguiente:

#FÚTBOL: ASÍ FUE EL GOL DE JHON ARIAS EN EL MUNDIAL DE CLUBES DESDE LA CÁMARA DEL ÁRBITRO El colombiano es la figura del Fluminense en el Mundial de Clubes y guió al equipo brasileño a la clasificación, marcando además este golazo pic.twitter.com/oNtHCEwzB7 — Colombia Noticias (@CNotiWeb) June 22, 2025

Según informó el periodista, la Fifa ya dio el aval para usar esta herramienta y por eso se convertirá en la primera liga del continente en tenerla, recordando que hasta ahora se usa en la Premier League y en otros torneos muy importantes.

(Ver también: El llamativo trabajo que tuvo Wilmar Roldán antes de ser árbitro en Colombia; no le tocó fácil)

Cabe recordar que el segundo torneo del año comenzará luego del Mundial, es decir, sobre el cierre del mes de julio.

* Pulzo.com se escribe con Z