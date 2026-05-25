La Dimayor confirmó oficialmente las fechas para la gran final de la Liga BetPlay 2026-I entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, una serie que enfrentará a dos de los equipos más tradicionales y ganadores del fútbol colombiano. El duelo por el título comenzará en Barranquilla y se definirá días después en Medellín.

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El partido de ida se jugará el martes 2 de junio a las 7:30 de la noche en el estadio Romelio Martínez, escenario alterno utilizado por Junior para este compromiso definitivo. El encuentro será transmitido por Win Sports+, en medio de una enorme expectativa por parte de ambas hinchadas.

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La vuelta quedó programada para el lunes 8 de junio a las 5:00 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot, donde Atlético Nacional buscará aprovechar la localía para levantar un nuevo campeonato ante su público. El equipo antioqueño cerrará la serie en casa tras haber tenido mejor rendimiento durante el semestre.

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Junior llega después de eliminar a Independiente Santa Fe por penales en una serie muy apretada. Por su parte, Atlético Nacional llega de sacar al Deportes Tolima en un global de 4-1.

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