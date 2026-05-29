La celebración de Envigado FC por el título del Torneo BetPlay 2026-I tuvo un episodio que provocó preocupación durante los minutos finales del partido frente a Real Cartagena.

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Cuando se disputaba el tiempo de reposición, exactamente sobre el minuto 90+2, las cámaras captaron una inesperada reacción del árbitro Ospina, quien salió corriendo hacia una zona defensiva del terreno de juego luego de que fueran lanzados algunos objetos desde la tribuna.

La situación llamó la atención por la rapidez con la que actuó el juez central y por el hermetismo con el que se manejó el incidente en medio de la final. Las imágenes del compromiso muestran al árbitro desplazándose rápidamente hacia el césped para recoger un elemento que había caído sobre el terreno de juego.

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Acto seguido, Ospina corrió hacia la zona de los bancos de suplentes y entregó el objeto a una persona cercana al área técnica.

Aunque no existe una versión oficial sobre qué fue exactamente lo que cayó a la cancha, las imágenes y versiones surgidas tras el encuentro apuntan a que podría tratarse de un objeto cortopunzante, presuntamente una navaja.

Hasta el momento no se conocen reportes de personas lesionadas ni tampoco un pronunciamiento oficial de las autoridades del partido sobre el incidente.

Una final cargada de tensión

La acción se registró cuando el partido atravesaba sus minutos más intensos. Envigado llegaba con ventaja de 3-2 en la serie tras el encuentro de ida y logró ampliar la diferencia en el minuto 14 gracias a una anotación de Stiwart Acuña.

Sin embargo, el compromiso fue aumentando en tensión con el paso de los minutos. Sobre el minuto 55 se produjo una triple expulsión que elevó la temperatura del juego y dejó a ambos equipos con menos hombres en el terreno.

Ya en el cierre del compromiso, Fredy Montero marcó el empate 1-1 para Real Cartagena, resultado que mantenía viva la esperanza visitante, aunque el tiempo no alcanzó para buscar una remontada.

Envigado se quedó con el título del Torneo BetPlay

Tras el pitazo final, Envigado aseguró la serie por marcador global de 4-3 y se consagró campeón del Torneo BetPlay Dimayor 2026-I.

No obstante, más allá de la celebración del conjunto antioqueño, uno de los momentos que más comentarios desató fue precisamente la aparición del presunto objeto cortopunzante en el campo de juego durante el tiempo de reposición, una situación que podría ser objeto de revisión por parte de las autoridades disciplinarias.

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