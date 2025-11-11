Un lamentable incidente enlutó al fútbol colombiano el pasado sábado 8 de noviembre de 2025, cuando la joven promesa del balompié nacional, Joel David López Solano, de 16 años, junto a su padre Orangel López Vaquero, de 42 años, perdieron la vida ahogados en un balneario natural del municipio de Tuchín, en el departamento de Córdoba.

La noticia, reportada por distintos medios como El Tiempo, causó conmoción en el mundo deportivo, y más teniendo en cuenta que el jugador tenía programado un viaje a Argentina para vincularse al equipo San Lorenzo.

Solano, que pertenecía a las juveniles de Envigado FC, luego de su paso por Club Santa Fe de Sincelejo, destacaba como uno de los talentos emergentes dentro de su categoría.

“Era un muchacho con mucha disciplina; era una cualidad que lo caracterizaba desde que llegó al club. Si le decían que entrenaba a las cinco de la mañana, ahí estaba; si era a las cuatro, ahí estaba. Era la base del éxito para Joel”, indicó su entrenador Sergio Martínez, según informó el rotativo.

¿Cómo murió el joven futbolista Joel David López Solano y su padre?

El fatídico día, padre e hijo regresaban de un partido de fútbol y decidieron refrescarse en el sector El Peñón Petaca. Las circunstancias se tornaron difíciles cuando Joel David se lanzó a una zona profunda y comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote.

Orangel, en un acto de valentía y amor paternal, intentó rescatar a su hijo, pero ambos fueron arrastrados por la corriente. Sus cuerpos fueron hallados horas después: primero el de Orangel y luego el de Joel David.

La comunidad de Tuchín, sumida en el dolor y la consternación, lamenta profundamente la pérdida de estas dos vidas. La muerte de Joel David ha dejado un vacío en el fútbol juvenil colombiano.

Desde el ámbito deportivo y social, se rinden homenajes a la memoria de Joel David López Solano y Orangel López Vaquero, acompañando a su familia y amigos en estos momentos difíciles.

Joel David será recordado como un joven de gran talento y sueños prometedores, y Orangel, como el padre valiente que dio su vida por salvar la de su hijo.

