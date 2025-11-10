El caso de Maritza Martínez Capacho puso al descubierto el colapso del sistema de salud en Colombia. Esta barranquillera murió luego de una larga espera de 11 meses por unos medicamentos vitales para tratar su hipertensión pulmonar que fue diagnosticada en 2023.

Así lo dio a conocer el programa ‘Los informantes’ de Noticias Caracol Televisión. Maritza dejó constancia de su desesperación y abandono institucional en un video en el que alertó por la demora en la entrega de sus medicamentos que quedaron suspendidos desde octubre de 2023.

Fue su esposo Efrén Andrade, quien narró el sufrimiento de su pareja en los últimos días de vida por la imposibilidad de recibir la asistencia que requería y que justo llegó días después de su deceso.

“La nueva EPS indicó que ya no le podía entregar el medicamento porque no había una farmacia disponible, ya que se había terminado el contrato con Audifarma. En ese instante empezaron a negar el medicamento: ‘No hay farmacia, todavía no tenemos contrato’”, aseguró Andrade al citado programa.

En este sentido, su familia adelantó todas las gestiones legales y administrativas posibles para conseguir el medicamento, incluyendo varias tutelas y la intervención de la Defensoría del Pueblo.

En febrero de 2025 instauraron el recurso, y la citada entidad falló a su favor, lo que les devolvió la esperanza de que Maritza recibiría finalmente el tratamiento necesario. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció: Maritza murió antes de que llegara el medicamento.

Como un cruel recordatorio del colapso institucional, 25 días después de su muerte el medicamento fue entregado. “Claro que sí, doctor, ya lo entregaron. Pero mi señora falleció”, respondió con dolor su esposo, Efrén Andrade, al abogado de la Defensoría cuando le informó de la tardía entrega.

Maritza Martínez grabó video antes de morir esperando sus medicamentos

Semanas antes de su muerte, Maritza Martínez Capacho decidió dejar un testimonio desgarrador sobre la lucha que enfrentaba contra la negligencia del sistema de salud.

En un video grabado en el jardín de su casa, la barranquillera, visiblemente afectada por su enfermedad, expresó su desesperación al no recibir los medicamentos que necesitaba.

“He tenido una recaída por el no suministro de las medicinas para mi tratamiento”, relató con voz entrecortada, consciente de que su vida dependía de esos fármacos que nunca llegaron a tiempo.

En la grabación, Maritza se mostraba sentada en una hamaca que convirtió en refugio para su angustia, intentando conservar la calma mientras el aire se le escapaba lentamente.

