Envigado volvió a ilusionarse con el regreso a la primera división del fútbol colombiano: el equipo antioqueño se consagró campeón del Torneo BetPlay 2026-I al imponerse en una vibrante final frente a Real Cartagena, uno de los grandes favoritos al ascenso por su inversión y nómina.

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El conjunto dirigido por Alberto Suárez supo sufrir y fue más efectivo en los momentos clave de la serie, que terminó con un global de 4-3 a su favor. La celebración se desató en el Polideportivo Sur, donde la ‘Cantera de Héroes’ hizo respetar su casa y dio un paso enorme en su objetivo de volver a la máxima categoría.

La historia comenzó a definirse desde el partido de ida en el estadio Jaime Morón, donde Envigado sorprendió con una actuación brillante de Miguel Marulanda. El joven atacante fue la gran figura al marcar un triplete que le dio la victoria 2-3 en territorio cartagenero, un resultado que terminó siendo determinante en la serie.

Para la vuelta, el cuadro antioqueño supo administrar la ventaja, aunque no sin sufrir. El compromiso se jugó bajo condiciones complicadas debido a la lluvia, que dejó el campo pesado y dificultó el juego elaborado.

A los 14 minutos del primer tiempo llegó el primer gol del partido. Luego de una pelota larga enviada por Julián Palacios, Stiwart Acuña controló en el borde del área y sacó un potente remate cruzado con su pierna izquierda que se coló en el fondo de la red. El tanto desató la euforia en las tribunas y le dio tranquilidad momentánea al equipo local.

Real Cartagena no bajó los brazos y buscó reaccionar. Con Jarlan Barrera como eje creativo, el equipo visitante generó varias aproximaciones, pero se encontró con la falta de definición y con una destacada actuación del arquero Andrés Tovar, quien respondió en momentos clave para sostener la ventaja.

Pero el dramatismo llegó a los 89 minutos, el árbitro sancionó un penal a favor del equipo cartagenero tras una mano de Eduardo Zapata dentro del área. La decisión causó sorpresa, pero fue confirmada sin dudar. Fredy Montero tomó la responsabilidad y convirtió desde los doce pasos, poniendo el 1-1 en el marcador y llenando de suspenso los minutos finales.

Con el empate, Real Cartagena quedó a un gol de forzar una definición distinta, pero el tiempo no le alcanzó. Envigado, con orden y sacrificio, logró sostener el resultado y selló su victoria en la serie.

Al final, Envigado celebró con su gente un título que no solo representa un logro deportivo, sino también un impulso anímico en su lucha por regresar a la primera división. La juventud, el talento y la eficacia fueron las claves de un equipo que supo imponerse ante un rival de mayor presupuesto.

Acá, el momento del título:

¡ENVIGADO ES EL CAMPEÓN DEL TORNEO 2026-1! El 'Naranja' se impuso 4-3 en el global ante Real Cartagena y sueña con volver a primera división. 🟠⚽🏆🤩 ¡FELICITACIONES @EnvigadoFC! #FINALTORNEOxWIN pic.twitter.com/Y9PPxjmuej — Win Sports (@WinSportsTV) May 29, 2026

Aunque el camino hacia el ascenso aún no ha terminado, este campeonato deja a Envigado en una posición privilegiada y con la confianza en alto para afrontar lo que viene. Por ahora, el equipo antioqueño disfruta de una consagración que lo acerca cada vez más a su gran objetivo: volver a la élite del fútbol colombiano.

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