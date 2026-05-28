Junior pasó sin pena ni gloria en la Copa Libertadores y cerró su presentación en el certamen con una dolorosa goleada que lo dejó sin chances de participar en cualquier torneo continental en lo que resta de 2026. Palmeiras se cenó al ‘Tiburón’ y le ganó 4-1, con un doblete del colombiano Jhon Arias.

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El atacante de la Selección Colombia abrió el partido prácticamente a la primera jugada y puso al elenco de Sao Paulo a ganar a los 5 minutos de iniciar el partido. Aunque ya no tenía chances de avanzar a la siguiente fase de Libertadores, Junior podía avanzar a Sudamericana, pero tenía que ganar ese partido y con ese arranque ya tenía todo en contra.

Aunque tuvo ilusión en un triunfo al empatar parcialmente el partido con un tanto de Luis Fernando Muriel a los 35, no pudo con la presión del cuadro paulista, que se fue como una apisonadora después del tanto recibido. Cuatro minutos después, Allan volvió a inclinar todo a favor del ‘Verdao’.

Y Jhon Arias, que estaba en su mejor momento, aprovechó en el minuto 44 para poner el tercer tanto e irse al descanso con una ventaja cómoda.

El arranque del segundo tiempo pintó un panorama gris para los barranquilleros, que vieron cómo Palmeiras se iba con toda hasta conseguir el 4-1 a los 50 del juego gracias a una anotación de Andreas Pereira.

El ‘Tiburón’ trató de buscar el tanto de la honrilla, pero falló varias ocasiones y se fue de Libertadores con las manos vacías. De hecho, Cerro Porteño le estaba dando una mano para que buscara la Sudamericana al derrotar 2-0 a Sporting Cristal de Perú, pero el albirrojo no hizo la tarea y quedó fuera de todo torneo continental este 2026.

Ahora, el ‘Juju’ deberá pasar página y enfocarse en la gran final de Liga Betplay que disputará contra Atlético Nacional.

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