Una noche dolorosa vivió Millonarios este 26 de mayo en El Campín de Bogotá, puesto que había ilusión de avanzar de ronda en la Copa Sudamericana, teniendo en cuenta que necesitaba un empate o victoria para avanzar, pero cayó con O’Higgins y quedó eliminado del certamen internacional.

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Este fue el resumen del encuentro:

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Esto desató rabia, frustración y desilusión en los hinchas de Millonarios, puesto que ya son varios los fracasos consecutivos y eso hace que se rompa cualquier clase de relación.

Ahora, hay muchas criticas y uno de los principales señalados es el técnico Fabián Bustos, ya que el equipo recibió muchos goles de la misma manera y eso le costó varios puntos al club, que al final lo dejaron fuera tanto de la Liga BetPlay como de la Sudamericana.

Uno de los que más se molestó fue el periodista Nicolás Samper, quien regañó al técnico por lo que pasó durante todo el semestre.

“Yo no sé qué está haciendo Bustos. No tengo ni idea qué trabaja Bustos en la mañana, en la tarde y en la noche, porque además en ruedas de prensa dice que no tiene tiempo para trabajar. Bustos, cuatro meses llevas acá. No nos vengas a meter el cuento“, comenzó diciendo Samper.

Y agregó: “La autocrítica debe ser clara y es para usted, señor Bustos: pésimo trabajo defensivo, no puede ser que todos los rivales le metan este gol idiota. Es una vergüenza. Qué pena, mucha hinchada para un equipo así de chiquito. Qué pena con la hinchada”.

Mediocre y versero es lo que es, no trabaja; no se ve nada con este man; se tiene que largar pic.twitter.com/dt3fkbdxcY — Fernandon’t 🩵 (@FerEscobar1221) May 27, 2026

Y es que según agregó el periodista, en 11 partidos Millonarios recibió el mismo gol, lo cual dejó muy preocupados a los hinchas porque no se ve el trabajo del técnico durante toda la semana.

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De esta manera, Millonarios ahora debe replantear muchas cosas de cara al segundo semestre, ya que la hinchada no soporta otro fracaso más y los títulos deben llegar pronto.

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