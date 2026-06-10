Atlético Nacional sigue asimilando el duro golpe que significó perder la final de la Liga BetPlay frente a Junior, un resultado que dejó a varios jugadores señalados y a la afición con sentimientos encontrados.

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Uno de los protagonistas de ese momento fue Cristian ‘Chicho’ Arango, quien apenas días después del desenlace decidió pronunciarse públicamente y enviar un mensaje a los hinchas.

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El delantero, que llegó como uno de los refuerzos más importantes del equipo ‘verdolaga’, utilizó su cuenta oficial de Instagram para expresar lo que siente luego de este inicio complicado con el club antioqueño.

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“No fue el inicio que mi corazón deseaba con esta hermosa camiseta. Pero estoy convencido de lo que puedo dar por este escudo. Prometo que todo va a ser como soñaba y todos esperan”, escribió inicialmente Arango.

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Las palabras del atacante dejaron ver que es consciente de la responsabilidad que tiene al vestir la camiseta de Atlético Nacional. Su llegada creó altas expectativas entre los aficionados, quienes esperaban que su talento y experiencia marcaran diferencia en instancias definitivas como la final.

“Pedir disculpas y levantar cabeza es lo que ahora me sale del corazón. Prepararme para lo que viene, no hay mas. Gracias a los que sigue creyendo en mi daré lo mejor de mí”, agregó el atacante.

Nacional no logró imponerse ante Junior y terminó cediendo el título, lo que provocó críticas y cuestionamientos tanto al funcionamiento colectivo como al rendimiento individual de algunos jugadores. En ese contexto, Arango optó por dar la cara y asumir parte de la responsabilidad.

Más allá de las disculpas, el delantero insiste en que está convencido de lo que puede aportar y promete que trabajará para cumplir con las expectativas. Su llamado a “levantar cabeza” apunta a lo que viene para el club, que deberá enfocarse en los próximos retos deportivos.

Este tipo de pronunciamientos no son menores en equipos como Atlético Nacional, donde la presión mediática y de la hinchada es constante. Por ahora, el delantero tendrá la oportunidad de reivindicarse en lo que resta de la temporada.

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