Hay fiesta en Barranquilla: Junior repite corona y vuelve a ser campeón de la Liga Betplay. Esta vez, el equipo de ‘la puerta de oro’ se impuso contra Atlético Nacional para conseguir su estrella número 12 en el fútbol colombiano.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Hinchas de Junior atacaron a piedra el bus de los jugadores de Nacional; ¿hubo heridos?)

El ‘Tiburón’ perdió 1-0 en el partido de vuelta de este 8 de junio en el Atanasio Girardot de Medellín, donde el ‘Verdolaga’ hace de local. Sin embargo, su contundente triunfo, 3-0 en el juego de ida en el Romelio Martínez de Barranquilla, le permitió llegar con una cómoda ventaja, la cual supo aprovechar.

Sin embargo, estuvo lejos de pasar un duelo tranquilo, por el contrario, sufrió en varios puntos del partido, ya que optó por una táctica más defensiva, sin esperar que los paisas irían con toda a buscar la heroica remontada. De hecho, sobre el minuto 30, el verde hizo una anotación que el VAR anuló. Esta situación dejó un reprochable acto vandálico contra la cabina de Win Sports que dejó a Juan José Peláez herido.

Cuatro minutos después, Milton Casco remató al arco ‘Tiburón’ custodiado por Mauricio Silveira. Para la fortuna barranquillera, la pelota se estrelló en el palo.

El segundo tiempo siguió siendo un homónimo del primero y Nacional tuvo su recompensa a tantos intentos en el 56 gracias a los pies de Edwin Cardona, quien remató debajo del arco. En menos de 10 minutos, el VAR pitó una polémica falta cometida por Silvera dentro del área.

(Lea también: Bus del Junior quedó frito en Medellín, antes de final: lo vandalizaron con piedras y hasta huevos)

Nacional obtuvo un penal para acercarse en el marcador global, pero Alfredo Morelos, que aseguró que la final en el Atanasio era “a otro precio”, pagó caro sus palabras y cobró mal; el balón se le fue por encima del arco.

Los locales insistieron con el segundo gol y una polémica mano de Junior dentro del área en el tiempo de adición no fue pitada. El cierre del partido estuvo con los barranquilleros manteniendo la pelota y buscando faltas para tener el control del juego, lo que calentó el partido y derivó en expulsiones de ambos bandos.

Finalmente, el juez pitó el final del partido y los de Curramba se proclamaron campeones con un 3-1 en el global. Celebraron su estrella 12 en el Atanasio y tienen el placer de decir que son bicampeones, luego de ganar la final de diciembre contra Deportes Tolima.

* Pulzo.com se escribe con Z