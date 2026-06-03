En la noche de este martes, 2 de junio, se disputó el compromiso de ida de la final de la Liga BetPlay 2026, un juego que se llevó a cabo en el estadio Romelio Martínez y que sorprendió por el resultado final.

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Y es que desde el primer minuto de juego el Junior fue muy superior, presionando alto y aprovechando los espacios que estaba dejando Nacional para hacerle daño. Por eso, y como Diego Arias no corrigió, el cuadro barranquillero se impuso por 3-0, lo que lo pone muy cerca al título.

Ahora, hubo una jugada que pudo cambiar el rumbo del partido, ya que justo después del primer gol del Junior, el futbolista Rivera pisó a Alfredo Morelos en su tendón de Aquiles, lo cual le pudo significar una expulsión, pero el juez central solo le puso amarilla.

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Está es la jugada en cuestión:

😱⚽ ¿Decisión acertada? ¡Rivera vio la tarjeta amarilla después de hacerle falta a Morelos!#LAFINALxWIN pic.twitter.com/RH8mOREA7S — Win Sports (@WinSportsTV) June 3, 2026

Ante esto, Alfredo Morelos salió en zona mixta y habló de esta jugada en particular, que pudo significar un giro completo en el compromiso.

“Era expulsión (a Rivera), no son excusas, pero como dicen que a Nacional todo se lo regalan”, dijo el jugador.

Sin embargo, mantuvo su ilusión alta al asegurar que “en Medellín será a otro precio”, por lo que tiene esperanza de que se le pueda dar la vuelta al resultado.

😳❌ “Era expulsión (a Rivera), no son excusas, pero como dicen que A NACIONAL TODO SE LO REGALAN.” “EN MEDELLÍN SERÁ A OTRO PRECIO.” ‼️ 🗣️ Las palabras de Alfredo Morelos tras el partido ante Junior. pic.twitter.com/NY73PbEKUb — Toque Sports (@ToqueSports) June 3, 2026

Lo cierto es que el partido se mantuvo 11 contra 11 y al final fue Junior el que se llevó el resultado favorable en este compromiso.

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Cuándo es la final de vuelta de la Liga BetPlay

Por lo pronto, tanto Junior como Nacional deben usar todos estos días para corregir y prepararse para el compromiso de vuelta, que será el próximo lunes, 8 de junio (festivo en Colombia) a partir de las 5:00 de la tarde.

Si Nacional logra remontar, conseguirá su estrella número 19, mientras que si Junior consolida el resultado, conseguirá su estrella número 12.

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