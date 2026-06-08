A pocos días del inicio del Mundial de 2026, una escena poco habitual encendió las alarmas sobre las estrictas medidas de seguridad que se implementarán durante el torneo. La protagonista fue la selección de Uzbekistán, precisamente el primer rival de Colombia en la fase de grupos, cuyos jugadores y cuerpo técnico fueron sometidos a un exhaustivo control policial antes de disputar un amistoso frente a Países Bajos en Nueva York.

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Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales y programas deportivos, mostraron a los futbolistas descendiendo del autobús mientras eran inspeccionados uno a uno por agentes de seguridad. Detectores de metales, revisión de equipajes y perros rastreadores hicieron parte del procedimiento.

La situación sorprendió incluso al técnico de Uzbekistán, el italiano Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia en 2006. Las cámaras captaron su evidente desconcierto al observar el operativo desplegado por las autoridades estadounidenses.

Según se pudo ver en la transmisión televisiva de ESPN, los integrantes de la delegación tuvieron que esperar varios minutos mientras los uniformados revisaban pertenencias personales y bolsos. Entre los futbolistas sometidos al control estuvo también Abdukodir Khusanov, defensor del Manchester City y una de las principales figuras del equipo asiático.

Las imágenes generaron comentarios inmediatos entre los analistas deportivos. Durante la transmisión del canal deportivo, el exfutbolista argentino Óscar Ruggeri reaccionó con sorpresa al observar la escena. Pasó lo mismo con la periodista Morena Beltrán y otros integrantes de la mesa.

“Qué fuerte imagen”, comentó ella mientras observaba cómo los jugadores eran revisados por los agentes. Otros periodistas señalaron que la situación podría repetirse durante la Copa del Mundo debido al enorme dispositivo de seguridad que preparan Estados Unidos, México y Canadá.

Y es que el Mundial de 2026 contará con uno de los operativos más grandes en la historia del deporte. En territorio estadounidense participarán organismos como el FBI, equipos especializados en desactivación de explosivos, unidades SWAT y agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), encargados de reforzar los controles antes, durante y después de cada encuentro.

La escena vivida por Uzbekistán sirve como una muestra de lo que podrían enfrentar las demás selecciones durante el torneo. De hecho, muchos aficionados ya se preguntan si equipos de alto perfil como Brasil, Argentina, Alemania o la propia Colombia deberán pasar por procedimientos similares.

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Para la Selección Colombia, la situación tiene un ingrediente adicional: Uzbekistán será precisamente su primer adversario en la Copa del Mundo. Mientras los dirigidos por Néstor Lorenzo ultiman detalles para su debut, las imágenes de los uzbekos sometidos a estrictos controles se han convertido en uno de los episodios más llamativos de la previa mundialista.

Todo indica que, además del fútbol, la seguridad será una de las grandes protagonistas del Mundial que está a punto de comenzar.

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