A solo unos días del inicio del Mundial de 2026, un violento tiroteo ocurrido en Kansas City, una de las ciudades sede del torneo, encendió las alarmas entre aficionados, autoridades y delegaciones que se preparan para la gran cita futbolística.

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El hecho se registró durante la madrugada de este domingo en la zona sur de Kansas City, específicamente en la cuadra 7900 de Troost Avenue, una de las vías cercanas a sectores donde estarán concentradas varias selecciones nacionales durante la Copa del Mundo.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Kansas City, el ataque dejó un saldo de nueve personas heridas por impactos de bala. Las víctimas, todas adultas, fueron trasladadas a centros asistenciales y, según el reporte preliminar de las autoridades, ninguna se encuentra en riesgo de muerte.

La situación generó especial preocupación porque Kansas City fue escogida como campamento base por algunas de las selecciones más importantes del torneo, entre ellas Inglaterra y Argentina.

Según informó The Athletic, el incidente ocurrió mientras la selección inglesa todavía permanecía en Florida disputando sus últimos compromisos amistosos de preparación. Sin embargo, la noticia llegó rápidamente al entorno del equipo y se convirtió en tema de conversación dentro de la concentración.

Inglaterra tiene previsto instalarse en Kansas City en las próximas horas, una vez finalice su calendario de amistosos ante Nueva Zelanda y Costa Rica. Por ello, el episodio generó inquietud entre los miembros de la delegación, aunque el hecho ocurrió antes de su llegada.

Por su parte, la selección argentina también se encuentra alojada en Kansas City, aunque las autoridades locales aclararon que el lugar donde se produjo la balacera está ubicado a unos 15 kilómetros del hotel donde se hospeda el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La portavoz de la Policía de Kansas City, Alayna González, explicó que los agentes acudieron al lugar tras recibir múltiples reportes de disparos alrededor de las cuatro de la mañana. Cuando llegaron, encontraron a numerosas personas huyendo de la escena y a varias víctimas con heridas de bala.

Testigos aseguraron que durante el ataque se escucharon cerca de 65 detonaciones, lo que evidencia la magnitud del episodio.

Los vecinos también vivieron momentos de angustia. Kate Fowler, residente del sector, relató a medios locales que ella y su esposo despertaron sobresaltados tras escuchar los disparos. Posteriormente encontraron un agujero de bala en una de las ventanas de su vivienda y un casquillo dentro de la propiedad.

Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el caso y las autoridades continúan revisando cámaras de seguridad y recopilando testimonios para identificar a los responsables.

El incidente se suma a las preocupaciones por la seguridad en Estados Unidos en vísperas del Mundial, un torneo que reunirá a millones de aficionados y a algunas de las figuras más importantes del fútbol mundial. Aunque las autoridades han insistido en que las selecciones no estuvieron en peligro directo, el episodio vuelve a poner el foco sobre los desafíos de seguridad que enfrentará el país anfitrión durante el desarrollo de la competencia.

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