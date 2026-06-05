El Mundial 2026 promete ser una de las ediciones más revolucionarias en la historia del fútbol y ahora quedó demostrado con el nuevo formato que tendrán las ceremonias previas a los partidos, una tradición que durante décadas se había mantenido prácticamente intacta.

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El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, no solo marcará un antes y un después por ser el primero con 48 selecciones participantes, sino también por la gran cantidad de cambios visuales, organizativos y reglamentarios que busca implementar la Fifa para modernizar el espectáculo.

En esta ocasión, la entidad presentó oficialmente una nueva experiencia inmersiva para las salidas de los equipos al terreno de juego, cambiando por completo la manera en la que los aficionados estaban acostumbrados a vivir los minutos previos a cada encuentro.

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Según explicó la Fifa, la idea es convertir el estadio en un escenario de 360 grados en el que tanto hinchas como jugadores se sientan protagonistas del espectáculo. Para ello, se usarán enormes banderas de cada país, pancartas gigantes sobre el césped, nueva ambientación musical y una distribución distinta de futbolistas y árbitros durante los himnos nacionales.

FIFA to debut fan-centric pre-match ceremony at FIFA World Cup 2026™ Every player selected in the matchday squad will step into the spotlight to gather around the centre circle banner for the national anthems, ensuring that every individual – not just the starting XI –… pic.twitter.com/HZCQ5IMPFd — FIFA Media (@fifamedia) June 4, 2026

Uno de los cambios más llamativos es que ya no solamente estarán los once titulares en el centro del campo. Ahora todos los jugadores convocados para el partido participarán en la ceremonia y se reunirán alrededor de una pancarta ubicada en el círculo central mientras suena el himno nacional.

Además, los futbolistas ingresarán al terreno de juego desde el lado más cercano a su túnel y atravesarán un arco especial acompañado de niños del programa juvenil de la Fifa, algo que busca darle una experiencia más cercana y emocional a cada selección.

Gianni Infantino, presidente de la entidad, aseguró que el objetivo es seguir transformando la experiencia del Mundial y fortalecer el vínculo emocional entre equipos y aficionados.

“El hecho de que todos los jugadores y árbitros se miren entre sí en el círculo central durante los himnos nacionales creará un momento de unidad, orgullo y emoción”, afirmó el dirigente.

La Fifa también confirmó que, a medida que avance el campeonato, las ceremonias incluirán humo de colores, pirotecnia y una presencia mucho más visible de patrocinadores internacionales dentro de los estadios.

Todos estos cambios se suman a las enormes transformaciones que ya tendrá el Mundial de 2026. Será el primero con 48 selecciones, contará con más partidos que nunca y tendrá sedes repartidas en tres países distintos, algo sin precedentes en la historia del torneo.

Además, el formato de competencia cambió para ampliar el número de clasificados y aumentar la cantidad de encuentros, lo que obligó incluso a replantear calendarios, logística y reglamentos deportivos.

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Así, la Fifa deja claro que el Mundial 2026 no solo será más grande, sino también completamente diferente a todo lo que los aficionados habían conocido hasta ahora.

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