Una complicada situación está viviendo el exfubolista colombiano Iván René Valenciano, quien desde hace un año viene sufriendo problemas de salud y ahora todo sería más complicado de lo que parece.

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(Ver también: Preocupación por la salud de Iván René Valenciano: su estado no mejora y tocaría operarlo)

En julio de 2025, el jugador tuvo una descompensación en Estados Unidos y tuvo que ser hospitalizado durante varios días, por lo que sus compañeros incluso armaron una vaca para recaudar los altos costos médicos de ese país.

Luego, el exdeportista fue dado de alta mientras se le hacían más exámenes, ya que estaba complicado descubrir realmente qué le estaba ocurriendo.

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Ahora, un año después, el panorama no es muy alentador, ya que como él mismo contó en el podcast ‘El mundo de Aco’, del actor Aco Pérez, se trata de un cáncer en la sangre.

El actor le pregunta acerca de una batalla que está luchando y que nadie sabe, a lo que Valenciano respondió: “Estoy luchando con un cáncer. Es la lucha que tengo en este momento”.

“Es un reto. Me da la posibilidad de pelear la vida, no de destruirla, sino de pelearla, entonces cuando apareció eso es el reto que tengo”, agregó el exjugador del Junior.

Además, agregó que no se trata de una leucemia, sino de una trombocitosis esencial, que, según explicó el mismo Valenciano, se trata de que “la médula ósea produce coágulos o plaquetas y todas las cosas que complican cada día la salud. A veces tengo tratamiento, pero ahora voy a entrar a algo más severo”.

De esta manera, Valenciano se alejará del aspecto público para enfocarse en su tratamiento que le permita llevar una vida normal sin ningún problema desde Estados Unidos.

(Ver también: Situación de Valenciano en Estados Unidos no mejora y armaron vaca para ayudar con gastos)

Qué es la trombocitosis escencial

Tal como explicó la página Medline Plus, esta enfermedad es una “afección por la cual la médula ósea produce demasiadas plaquetas. Las plaquetas son partículas en la sangre que ayudan en la coagulación sanguínea”.

Los síntomas que se pueden presentar son: dolor de cabeza, hormigueo o coloración azulada en las manos y los pies, mareo, problemas de visión y, en casos más graves, pequeños accidentes cerebrovasculares.

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