Desde hace unas semanas, Iván René Valenciano es uno de los personajes más mencionados en el mundo deportivo colombiano, ya que se conoció que había sido hospitalizado por un problema en la sangre.

(Ver también: Situación de Valenciano en Estados Unidos no mejora y armaron vaca para ayudar con gastos)

De hecho, se alcanzó a hablar que estuvo cerca de ser intervenido con una operación bastante complicada, pero afortunadamente después de unos días el tratamiento le comenzó a funcionar y su estado de salud de estabilizó nuevamente.

Es más, actualmente ya está participando de nuevo en espacios deportivos, especialmente en los que se habla del Junior, pero igual aseguró que aunque está mejor, el problema de raíz aún no ha sido detectado.

Lee También

Así lo confirmó el exfutbolista en diálogo con Deportes El Heraldo, en donde habló también del tratamiento con hierro que le está funcionando de gran manera.

“Mejorando con tratamiento. Todavía tengo varias citas médicas y bueno, ahí vamos cada día mejorando de a poquitos y estando bien que es lo más importante. Ahora queda seguir con lo que los médicos han dictaminado y bueno, tranquilo”, dijo Valenciano.

Y agregó: “Todavía no hay nada. Me están haciendo transfusiones de hierro, nivelando un poco lo que es la parte de la hemoglobina que me llegó a tres y hoy estamos en diez. Ahí vamos, todavía no se ha encontrado el problema de por qué fue la pérdida de sangre, el cual me llevó a la hemoglobina a tenerla tan baja”.

Iván René Valenciano habló con EL HERALDO sobre su estado de salud. Asegura que se siente mejor, aunque todavía se está sometiendo a exámenes médicos. También se refirió a Berthica Benedetti y al Junior actual. “Me encanta”, dijo. Entrevista completa 👉🏼 https://t.co/hKglPCHcy1 pic.twitter.com/7aof04DF1v — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) August 12, 2025

Sin embargo, más allá de que no se ha encontrado el problema y el médico sigue haciendo sus estudios, Valenciano ya se ve mucho mejor, con un semblante diferente y con ganas de hablar de su equipo del alma que es el Junior de Barranquilla.

(Ver también: Iván René Valenciano reapareció, dijo con quién vive y trabajos que tiene en EE. UU.)

Vale la pena destacar que Valenciano se fue hace varios meses de Colombia y desde entonces vive en Florida, Estados Unidos, por lo que sus tratamientos no son nada económicos.

* Pulzo.com se escribe con Z