El nombre de Richard Ríos vuelve a aparecer en el mercado europeo. Esta vez, el volante colombiano del Benfica fue relacionado con el Napoli, uno de los clubes más importantes de la Serie A, en medio de la planificación deportiva que adelanta el equipo italiano para la próxima temporada.

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La información fue revelada por el diario italiano Corriere dello Sport, que incluyó al mediocampista cafetero dentro de la lista de jugadores que están siendo analizados por la dirigencia napolitana mientras define los refuerzos para afrontar las competencias nacionales e internacionales.

Napoli tendría en carpeta a Richard Ríos, según prensa italiana

De acuerdo con Corriere dello Sport, el Napoli trabaja desde hace meses en la construcción de una plantilla con mayor profundidad para competir en varios frentes durante la próxima campaña.

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En ese contexto, el medio italiano menciona a Richard Ríos como una de las alternativas que estudia la institución para fortalecer el mediocampo, junto a otros futbolistas que aparecen en el radar del club.

La publicación destaca que el colombiano encaja dentro del perfil de volante moderno que buscan varios equipos europeos gracias a su despliegue físico, capacidad técnica y versatilidad dentro del terreno de juego.

El crecimiento de Richard Ríos en Benfica

Corriere dello Sport recordó que Ríos llegó al Benfica procedente del Palmeiras en una operación que, según el medio, se convirtió en la más costosa en la historia del club portugués, con una cifra cercana a los 30 millones de euros más bonificaciones.

El periódico también resaltó el rendimiento del colombiano durante la última temporada, en la que disputó 45 partidos entre liga y torneos de copa, aportando ocho goles y seis asistencias.

Además, recordó que el volante celebró recientemente su cumpleaños número 26 y se prepara para disputar su primer Mundial con la Selección Colombia.

Napoli tendría competencia por Richard Ríos

Sin embargo, Corriere dello Sport advierte que una eventual operación no sería sencilla. El medio señala que Ríos tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, aunque considera que esa cifra no representa necesariamente un valor real de mercado para una negociación.

Asimismo, la publicación asegura que otros equipos importantes también han seguido de cerca al colombiano y menciona que el Inter de Milán lo tuvo en su radar.

Por ahora no existe una oferta oficial ni un pronunciamiento de Napoli o Benfica sobre el futuro del mediocampista, pero su nombre continúa ganando espacio en los reportes del mercado europeo a pocas semanas del inicio del Mundial 2026.

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