Esta temporada del Manchester United ha sido mejor de lo que muchos pensaban, pues luego de varios años lejos de las primeras posiciones, con la llegada de Carrick el equipo ha conseguido resultados importantes y por eso actualmente marcha en la tercera posición del campeonato con 58 puntos, solo por detrás del Manchester City y el Arsenal.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Manchester United, sin técnico: explosivas declaraciones dejaron a Amorim enviando hojas de vida)

Sin embargo, el objetivo de este histórico equipo no es terminar en las primeras posiciones, sino en el liderato para levantar trofeos, por lo que ya están planeando fichajes para la siguiente temporada que les permita potenciar la nómina para el próximo año.

Una de las zonas en las que más necesita renovarse es el medio campo y ahí entraría un jugador colombiano, ya que Richard Ríos vuelve a aparecer en el radar del equipo inglés.

Lee También

Manchester United va por Richard Ríos

Así lo informó el periodista Lewis Oldham en la página TeamTalk, en la cual aseguró que le ofrecerían un contrato de varios años a cambio de 45 millones de euros, pues necesitan un jugador importante teniendo en cuenta la salida de Casemiro, Manuel Ugarte e incluso la posibilidad de que se vaya Bruno Fernandes a la Liga de Arabia.

Es más, esperan que el Benfica, que es experto en formar jugadores y venderlos a un valor mucho mayor, acepte esta propuesta, ya que es una buena oportunidad de recuperar y hasta doblar lo que invirtieron en el colombiano.

Por otro lado, si no se concreta lo de Ríos, el Manchester United también buscaría otras opciones como Elliot Anderson, Sandro Tonali, Adam Wharton y Carlos Baleba.

(Ver también: Exponen jugador de Selección Colombia que suena para Manchester United: “Principio de acuerdo”)

Ahora, este medio agregó que mucho dependerá de cómo le vaya a Ríos en el Mundial con la Selección Colombia para tomar una decisión final, pero la realidad es que esta sería una buena opción para el Manchester debido al estilo de juego y lo que puede ofrecer el colombiano.

* Pulzo.com se escribe con Z