Pasan las temporadas y el Manchester United no puede ser el mismo que enamoró a miles de aficionados tanto en Inglaterra como en el resto del mundo, ese que bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson ganaba trofeos, goleaba a sus rivales y mucho más.

Y es que aunque se contratan entrenadores de todos los estilos, el nivel de los futbolistas no mejora y por eso ese objetivo de volver a levantar trofeos se ve cada vez más lejano.

Es más, el año comenzó de una forma muy triste para los aficionados, ya que además de dejar puntos contra el Leeds, ahora el equipo se quedó sin técnico.

Así lo informó la histórica institución inglesa por medio de un comunicado que dice: “Rubén Amorim ha dejado su puesto como entrenador jefe del Manchester United”.

Y es que la realidad es que aunque a veces se le veía buen fútbol al equipo inglés, nunca encontró regularidad y se dedicó a quejarse de las directivas del club, lo cual terminó rompiendo las relaciones hasta el punto de su despido.

Es más, luego del empate con Leeds, que le quitó la oportunidad de subir aún más en la tabla de posiciones, Amorium, sobre su puesto, dijo: “Vine aquí para ser el mánager del Manchester United, no para ser el entrenador del Manchester United. Y eso está claro. Sé que mi nombre no es (Thomas) Tuchel, ni (Antonio) Conte, ni (José) Mourinho, pero soy el mánager del Manchester United. Y así va a ser durante 18 meses o hasta que la directiva decida cambiarlo. Esa es mi opinión. Quiero terminar con eso. No voy a dimitir. Haré mi trabajo hasta que venga otra persona a sustituirme”.

Dichas declaraciones iban en contra del director deportivo Jason Wilcox, con quien hubo profundas inconsistencias a lo largo de su camino en el United. De hecho, desde Inglaterra aseguran que esas declaraciones terminaron siendo la copa que derramó el vaso y por eso se tomó esta decisión.

Por lo pronto, el que quedará al frente del equipo será Darren Fletcher, quien estaba siendo el entrenador del Manchester United Sub-18, al menos para el partido contra el Burnley que será el miércoles a partir de las 3:15 de la tarde.

Cómo le fue a Rubén Amorim en el Manchester United

En su tiempo como entrenador del conjunto inglés, que fue de un año y casi dos meses, Amorim dirigió un total de 63 partidos, en los cuales sumó solo 24 victorias, 18 empates y perdió en 21 oportunidades. De hecho, la derrota más dolorosa fue la de la final de la Europa League de la temporada pasada contra el Tottenham.

