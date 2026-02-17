Este martes, 17 de febrero, regresa la Champions League con los partidos de ida de los ‘Play-offs’, que tiene encuentros muy interesantes y con protagonismo colombiano.

Uno de los compromisos más llamativos es el del Benfica de Portugal contra el Real Madrid de España, que viene con un gran previo porque en el último encuentro de la fase de grupos se encontraron y el equipo de José Mourinho venció al más veces ganador de la competencia.

Sin embargo, en el sorteo salió que les tocará medirse nuevamente y aunque el favorito es el equipo español, el técnico portugués tiene un ‘as bajo la manga’ para conseguir la victoria.

Cómo sigue Richard Ríos

En la rueda de prensa previa a este encuentro, el técnico aseguró que la buena noticia es que ya tiene a todos sus jugadores recuperados y disponibles para jugar, incluso el mediocampista colombiano Richard Ríos.

“(Richard) Ríos y Bah también regresan mañana. Los dos están disponibles para jugar. Los tenemos a todos, todos están para jugar”, dijo Mourinho.

Y agregó: “Un jugador con la mentalidad de Ríos afronta las lesiones de forma diferente a otros. Hay jugadores con este tipo de lesiones que no se lo piensan dos veces y se centran más en el futuro que en el presente. Creo que este es el tipo de jugador que no piensa en el futuro; piensa en ayudar cuando el equipo más lo necesita, y el equipo lo necesita mucho en los próximos días”.

Cabe recordar que Ríos venía de un mes de ausencia porque en un partido frente a Porto por la Copa de Portugal, el jugador sufrió de una luxación anterior traumática en el hombro derecho, lo cual lo mantuvo alejado de las canchas varias semanas.

Por lo pronto, el colombiano podrá ser tenido en cuenta en este compromiso si así lo requiere Mourinho, que será este martes, 17 de febrero, a partir de las 3:00 de la tarde, hora colombiana.

