En medio de las curiosidades en el mundo del fútbol, la transferencia de un jugador colombiano a uno de los clubes más grandes a nivel mundial se convertiría en una de las grandes sorpresas.

El juvenil ha representado al seleccionado nacional de su categoría y, de acuerdo con los expertos, tiene una notable proyección gracias a sus cualidades en el terreno de juego.

¿Qué colombiano suena para jugar en Manchester United?

Cristian Camilo Orozco Valdés es un futbolista que ha sido líder de la Selección Colombia Sub-17 y ahora aparece como candidato para unirse a Manchester United.

El comunicador advirtió que “el vínculo lo cerraron junto al club Rojo F.C”, con lo que solo resta la confirmación oficial para que el futbolista llegue al tradicional equipo el 13 de julio de 2026, cuando cumple los 18 años.

Es importante recordar que la Selección Colombia clasificó al Mundial Sub-17 que se disputa en noviembre de 2025 en Catar y en donde Orozco es uno de los que busca brillar a nivel internacional.

¿Quién es Cristian Orozco, jugador juvenil colombiano?

Cristian Camilo Orozco Valdés es un futbolista juvenil colombiano con proyección, que a sus 17 años ha venido destacándose en las selecciones menores de Colombia.

Nació el 13 de julio de 2008 en Valledupar (Cesar), en el barrio Primero de Mayo, y actualmente mide alrededor de 1,75 metros de estatura. Tuvo la primera experiencia de su carrera futbolística en la escuela De Pies a Cabeza.

Después se trasladó al club Rojo FC, ubicado en Guarne (departamento de Antioquia), para continuar su formación en divisiones juveniles, lo que le abrió paso en el seleccionado nacional, donde ha sido líder en los procesos.

Ha participado en los procesos de Selección Colombia Sub-15, mostrando buenas actuaciones en torneos nacionales de Difútbol. Más recientemente ha sido convocado para la Selección Colombia Sub‑17, donde ha asumido roles importantes, incluyendo el de capitán del equipo.

Ha sido titular y capitán en algunos partidos amistosos de preparación con la Sub‑17 frente a Perú, lo que evidencia la confianza que tiene en él el cuerpo técnico nacional.

Juega como volante mixto (o mediocentro), lo que implica que combina funciones defensivas y ofensivas. Se le reconocen varias habilidades destacadas como buen manejo de ambos perfiles, fortaleza física en los duelos personales y capacidad para imponerse en juego aéreo y excelente pegada a media y larga distancia.

Hay reportes de que Cristian Orozco tiene un preacuerdo con el Manchester United que se activaría cuando cumpla la mayoría de edad, es decir, el 13 de julio de 2026.

¿Qué colombianos han jugado en Manchester United?

Radamel Falcao García es el único colombiano que ha jugado para el Manchester United. Fichó a comienzos de la temporada 2014‑2015 bajo contrato de cesión procedente del AS Monaco, con una opción de compra.

Durante esa temporada, jugó 26 partidos en la Premier League para el United, marcando 4 goles y también entregando 4 asistencias. En total, incluyendo otras competiciones, Falcao disputó más partidos, pero esos son los datos confirmados para liga inglesa. Manchester United no ejecutó la opción de compra al final del préstamo.

Mateo Mejía es un colombiano tuvo paso por la academia juvenil de Manchester United, pero es importante notar que ser parte de la academia no equivale a haber jugado oficialmente en el primer equipo en la Premier League.

Ahora se abre una posibilidad para que un futbolista de Colombia llegue a uno de los clubes tradicionales en Inglaterra, que en la actualidad pasa por un momento marcado por los malos resultados.

