En un breve discurso, Petro intentó dar un mensaje de aliento a los 26 futbolistas que partieron hacia Estados Unidos para jugar un amistoso y que posteriormente irán a México para la concentración del torneo orbital.

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Un momento llamativo fue cuando Petro les mostró una manilla con una figura de la cual explicó su significado particular.

“No es una cruz, es una letra del alfabeto arameo y es la última letra del arameo. Expresa palabras de Jesús traídas a este tiempo contemporáneo y dice que el último será el primero. Esa ha sido mi consigna y la de este Gobierno, y quiero que la mantengan en el corazón”, apuntó Petro.

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Las miradas de los jugadores denotaban confusión ante el mensaje que, en redes, muchos consideraron ambiguo al no ser tan inspirador como parecía.

Luego de sus palabras, los jugadores se tomaron la foto, recibieron la bandera y abordaron el avión rumbo a Estados Unidos.

La Selección Colombia irá a San Diego, California, donde disputará un amistoso ante Jordania el 7 de junio. Se espera que el 8 de junio, la ‘Tricolor’ viaje hacia Guadalajara, México, donde concentrará durante la fase de grupos del Mundial.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.