Este jueves, 4 de junio, la Selección Colombia termina su preparación en Bogotá para ya tomar rumbo hacia Norteamérica y cuadrar los últimos detalles de cara al Mundial 2026, recordando que primero se mide con Jordania y luego sí los tres compromisos de la primera ronda contra Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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(Ver también: Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia; queda un amistoso antes del Mundial 2026)

Ahora, justo antes de que el avión despegue los hinchas notaron un detalle muy curioso y es que, como sí pasó para Brasil 2014 y Rusia 2018, en esta oportunidad no se había presentado el simbólico gesto de la entrega de la bandera por parte del presidente de la República.

De hecho, según explicó el periodista Felipe Sierra en un principio, esta decisión fue principalmente tomada por los jugadores, quienes “consideraron que no es el momento tras el contexto de elecciones”, además del ataque que sufrió el bus hace unos días por los seguidores de Iván Cepeda.

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Sin embargo, minutos después la situación habría dado un giro contundente, ya que el presidente sí despediría a los jugadores, pero en un evento mucho más pequeño y tranquilo.

Es más, se estima que Gustavo Petro se acerque al aeropuerto de Catam antes de las 2:00 de la tarde para hacer el protocolario acto de entrega de bandera, justo antes de que los futbolistas se monten al avión.

🚨 Hubo cambio de planes a último momento, el Presidente de la República irá a Catam a despedir a la Selección Colombia 🇨🇴 y entregará la bandera protocolaria antes del viaje a las 2:00p.m. rumbo a Estados Unidos. Informan que el evento no tendrá acceso a medios de comunicación pic.twitter.com/kCwA4yOBPW — Pipe Sierra (@PSierraR) June 4, 2026

(Ver también: Discusión política salpica a la Selección Colombia, a horas de su despedida rumbo al Mundial)

Lo cierto es que el plan de Colombia es llegar a San Diego, California, para alistar el compromiso frente a Jordania, para luego ya movilizarse e instalarse en México pensando en los compromisos de la fase de grupos del Mundial 2026.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.